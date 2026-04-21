El Fuerte de San Cristóbal, que se abrirá a la ciudadanía, se convierte en Lugar de Memoria Democrática

El Fuerte de San Cristóbal, situado en el monte Ezkaba, se ha convertido desde este martes en Lugar de Memoria Democrática tras la publicación en el Boletín Oficial de Estado de la declaración formal que estaba prevista en el protocolo firmado entre Navarra y el Estado en enero de este año 2026. La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Ollo, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han asistido a un acto organizado con motivo de la colocación oficial de la placa que lo acredita como Lugar de Memoria. También ambos han copresidido la primera reunión de la Comisión de Seguimiento prevista en dicho acuerdo. En la entrada del fuerte se ha realizado un acto simbólico con la participación de representantes de asociaciones memorialistas y representantes políticos. El protocolo suscrito a principios de año entre Navarra y el Estado incluye el compromiso por parte del Ministerio de declarar este edificio, de titularidad del Ministerio de Defensa, Lugar de Memoria Democrática además de otras cuestiones. El Gobierno de Navarra -que cuenta en su red con una treintena de lugares de memoria, prevé, por su parte, poner en marcha un espacio de interpretación memorialista en una parte de este edificio situado en lo alto del monte Ezkaba.

Apertura espacio ciudadanía

En el acto del Fuerte de San Cristóbal, los representantes institucionales del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han anunciado la apertura del espacio a la ciudadanía y han subrayado la importancia de profundizar en esta colaboración en materia de Memoria Democrática, especialmente, según ha indicado la vicepresidenta Ana Ollo: " Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás". El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que también ha acudido al acto, ha afirmado previamente que "los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación". "La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron", ha comentado.

Familiares víctimas

Por parte de las familias represaliadas tras el golpe militar de 1936 ha tomado la palabra Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa tras la fuga masiva del Fuerte de San Cristóbal, el 22 de mayo de 1938. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, -con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el "gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino". Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo "los y las jóvenes conozcan lo que pasó". "No solo en la guerra civil y la dictadura franquista, en este caso, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual", ha reflexionado. El acto institucional ha concluido con el descubrimiento de una placa instalada con motivo de la declaración, una ofrenda floral y una actuación musical ante la presencia de diversos representantes de la sociedad civil de instituciones locales, autonómicas y estatales.