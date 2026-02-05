Discrepancias entre los socios de Gobierno por los profesores de religión

La presentación a inicios de semana de una proposición de ley, por parte de PSN y Contigo Zurekin, para derogar la Ley que blindó a los profesores de Religión, ha vuelto a aflorar las diferencias entre los socios de Gobierno. De salir adelante la iniciativa propuesta por socialistas y Contigo Zurekin supondría el despido de casi la mitad de los docentes que imparten esta materia en la comunidad foral. Desde Geroa Bai, socio preferente del ejecutivo de Maria Chivite, denuncian que no se ha producido un análisis previo de la situación y les acusa de legislar a ciegas.

PSN, Contigo Zurekin y UPN

PSN y Contigo Zurekin han defendido que la proposición de ley responde al cumplimiento de un compromiso de legislatura. La portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha censurado la actitud de Geroa Bai y ha cifrado el coste de estos docentes para las arcas forales en dos millones de euros. UPN, que aprobó la actual normativa la pasada legislatura como Navarra Suma y también con el apoyo de Geroa Bai, ha censurado la actitud del PSN al que acusa de manipular datos.

43 despidos

En la actualidad en Navarra hay 111 docentes que imparten Religión. Con la proposición de ley que presentan PSN y Contigo-Zurekin se despediría a 43 profesores. En Onda Cero Abel Arrieta, vicario de Educación del Arzobispado de Pamplona ,ha recordado que la situación deriva de la aprobación de la LOMLOE que otorgó a las comunidades la decisión de fijar la carga lectiva. En el caso de Navarra los docentes pasaron a impartir la mitad de las clases. En la pasada legislatura, cuando las formaciones de derechas aprobaron la normativa, había en Navarra 164 docentes de religión . En la actualidad hay 111 ya que 53 de ellos se han jubilados, puestos que se dan por amortizados