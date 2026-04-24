La danza toma la calle en Pamplona para celebrar su día internacional

La danza saldrá a la calle en Pamplona este domingo 26 de abril como parte de la celebración del Día Internacional de la Danza, que se conmemora oficialmente el 29 de abril. La iniciativa, impulsada por la Asociación por la Danza en Navarra Haizea, busca acercar esta disciplina artística al público general y hacerla más accesible, trasladando la actividad habitual de los bailarines fuera de las aulas.

El evento tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en la avenida Carlos III, junto al Monumento al Encierro, y contará con la participación de seis escuelas de danza que integran Haizea: Compañía Artística Atena, Escuela de Danza Inoa Eguizabal, Diana Casas Escuela de Danza, Escuela de Danza Sandra Gallardo, Iván Navarro y Arancha Villanueva. Sobre el escenario improvisado en plena calle se podrá ver una muestra variada que comenzará con ejercicios de barra clásica —interpretados por alumnas más jóvenes y avanzadas— y continuará con coreografías de distintos estilos.

La presidenta de Haizea, Arantxa Villanueva, ha destacado la ilusión y el esfuerzo que hay detrás de esta cita, fruto de semanas de ensayos intensivos y coordinación entre profesorado y alumnado. Además, subraya el buen momento que vive la danza en Navarra, tanto por la amplia oferta formativa como por el creciente interés del público. Según explica, la diversidad de estilos y propuestas permite atraer a perfiles muy variados, lo que contribuye al crecimiento del sector y a superar la imagen histórica de la danza como una disciplina minoritaria.

Haizea agradece el apoyo del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación Eunate, esta última encargada de facilitar la accesibilidad mediante la interpretación en lengua de signos durante la lectura del manifiesto.

Aunque la previsión meteorológica es favorable, la organización ha previsto un plan alternativo en el Frontón López de Iturrama en caso de lluvia. Además, las celebraciones continuarán en otras localidades, como Sangüesa, donde el Día de la Danza se conmemorará el próximo 9 de mayo.

Con esta iniciativa, Haizea refuerza su objetivo de acercar la danza a la ciudadanía y demostrar su capacidad para emocionar, conectar y formar parte activa de la vida cultural navarra.