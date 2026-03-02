Daniel Ramírez: “Las novelas que funcionan son las que se escriben con verdad”

El periodista pamplonés Daniel Ramírez, colaborador de Onda Cero, Antena 3 y La Sexta y redactor jefe de El Español, acaba de publicar su primera novela, "Los días que no existieron", tras casi seis años de trabajo e investigación. El libro, que se presenta mañana en Pamplona, combina el pulso narrativo de un thriller con una profunda reflexión sobre la memoria, la violencia política y los silencios que deja el paso del tiempo.

Hemos hablado con él en Más de uno Pamplona. Nos ha contado que la historia arranca con un asesinato y sitúa en el centro a Julia, una joven periodista que, por motivos profesionales, comienza a seguir la pista de un viejo nazi refugiado en Madrid bajo identidad falsa. El personaje arrastra un pasado vinculado a crímenes de lesa humanidad cometidos en España, y su persecución se convierte en el motor de una trama ágil y absorbente.

A medida que Julia avanza en su investigación, encuentra el impulso para enfrentarse también al asesinato de su abuelo a manos de ETA cuando ella era niña. Ese crimen está a punto de prescribir, un elemento que en la narración funciona como un auténtico reloj de arena y añade tensión constante al relato. La cifra de centenares de asesinatos sin resolver sirve de telón de fondo para una historia que conecta pasado y presente.

Ramírez explica que el proyecto nació inicialmente como una novela sobre nazis refugiados en España tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. La idea surgió a partir de unos documentos reales que llegaron a sus manos y que le permitieron profundizar en la presencia de antiguos jerarcas y colaboradores del régimen nazi en nuestro país. Sin embargo, durante el proceso de escritura, una revelación familiar cambió el rumbo de la obra: su propio abuelo le confesó que había sido víctima de extorsión por parte de ETA, un episodio que no había compartido con sus hijos.

Ese descubrimiento personal llevó al autor a reescribir la novela e incorporar a la protagonista esa condición de nieta de una víctima del terrorismo. El resultado es una obra que, aunque completamente ficcionada, bebe de experiencias, entrevistas y un exhaustivo trabajo periodístico. Ramírez entrevistó a supervivientes del bombardeo de Guernica, a familiares de pilotos nazis, a antiguos terroristas e incluso a figuras del tardofranquismo, con el objetivo de construir personajes complejos y alejados del estereotipo.

Más allá de la acción, "Los días que no existieron" plantea dos grandes preguntas al lector: qué habríamos hecho cada uno de nosotros si hubiera vivido en la Alemania de los años treinta o en el País Vasco de los años setenta, y cuánta verdad necesitamos para poder seguir adelante. Porque, como subraya el autor, hay verdades que sanan, pero otras pueden devorar.

Con un narrador que acompaña constantemente la perspectiva de Julia, la novela explora también las presiones políticas, las relaciones entre periodistas y poder, y el impacto mediático de determinadas investigaciones. Todo ello en una historia que aspira a atrapar desde la primera página y que convierte la memoria histórica y el dolor en materia literaria sin renunciar al ritmo y la tensión propios del mejor thriller.