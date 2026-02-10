Daniel Milagros, preparado para hacer Historia

Después de una larga trayectoria en el patinaje de velocidad pero solo dos años sobre hielo el navarro Daniel Milagros está a punto de hacer historia en el deporte español: a pesar de que la plaza en los 1.000 metros la consiguió su compañero Nil Llop, que a su vez participa el jueves en los 500 metros, Daniel va a ser el primer deportista español en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de patinaje de velocidad. Lo hará el miércoles 11 a partir de las 18:30 horas en la pista de 400 metros en la que intentará batir su mejor marca personal en la distancia de 1.000 metros.

Desde Milano-Cortina Daniel Milagros nos cuenta en Radioestadio Navarra sus sensaciones el día antes de la carrera, cómo es la pista de la competición, cómo están y cómo va a preparar sus patines y sobre todo las cuchillas, el elemento clave, y qué táctica va a seguir en la carrera para intentar hacer el mejor papel posible en su debut en unos Juegos.