El consejero de Salud descarta dimitir y aboga por "seguir trabajando para desatascar la situación"

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que "nunca" se ha planteado dimitir por la situación en el sistema sanitario y ha afirmado que "el capitán es el último que abandona el barco". "Yo he dicho públicamente y en el Parlamento que me iré por problemas personales, por problemas familiares, cuando la presidenta de mi partido -forma parte de Geroa Socialverdes, integrado en Geroa Bai- o la presidenta del Gobierno consideren que me debo de ir. Mientras tanto, tengo que aguantar y sobre todo porque en esta situación no quiero abandonar, realmente el capitán es el último que abandona el barco", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Reuniones con los jefes servicios

El consejero ha explicado que "nos reunimos con los jefes de los servicios del Hospital Universitario de Navarra en una reunión que transcurrió en un buen ambiente" y ha valorado que "se acordó entre la mayoría de los allí presentes" seguir "trabajando para desatascar esta situación". "Nosotros pondremos a disposición de los jefes y de los profesionales las herramientas de gestión que precisen para hacer más eficiente el trabajo y para facilitarles el trabajo", ha explicado. Por otro lado, "también nos ofrecimos a seguir manteniendo reuniones individualizadas con los servicios, porque de lo que hablamos ayer fue de problemas comunes a todos los servicios". Por el momento, no hay fechas para estas nuevas reuniones.

Nuevas adhesiones

Por lo demás sigue el goteo de adhesiones al plante de horas extras que se inicia el lunes. A la quincena de áreas del Hospital Universitario de Navarra y del Reina Sofía de Tudela que ya ha anunciado que renuncian a hacerlas, se han unido hoy los trabajadores de Alergología y 70 profesionales de Salud Mental. Salud además ha empezado a cancelar citas a los pacientes por la negativa de los médicos a realizar horas extraordinarias y ha comenzado a enviar mensajes de texto a los afectados para comunicarles la anulación

El Sindicato Médico de Navarra, que ayer se manifestaba por las calles de Pamplona, se ha reivindicado como único interlocutor válido. En su opinión la reunión del consejero con las jefaturas de servicio tiene "la clara intención de deslegitimar al Comité de Huelga del Sindicato".