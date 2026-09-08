El Colegio de Gestores Administrativos propone externalizar los exámenes de conducir

Con el inicio del curso se retoman cuestiones que quedaron pendientes antes del verano. Una de ellas es la situación de los exámenes en Navarra para obtener el carnet de conducir, con un tiempo de espera de casi un año sobre todo para realizar la prueba práctica.

Representantes de las autoescuelas estuvieron meses movilizándose los lunes ante la sede de la Dirección General de Tráfico pidiendo a su directora, Belén Santamaría, soluciones ante la escasez de examinadores. En La Brújula de Navarra aporta su punto de vista la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Navarra, Nuria García.

Las gestorías trabajan con la Administración y conocen su forma de funcionar. Ven que las plazas de oposición en Navarra son difíciles de cubrir y se ofrecen a proponer soluciones al ente público para desenquistar el problema. Una de ellas es externalizar el servicio de examinadores como hacen otros países. En este sentido, Nuria García cree que los propios profesores de autoescuela están capacitados para, con una mínima formación complementaria si es necesario, ser los propios examinadores de la prueba práctica, al igual que un profesor universitario imparte conocimientos a sus alumnos y les examina de ello con posterioridad.

Los gestores reconocen que la directora de la DGT en Navarra o la delegada del Gobierno pueden mediar o solicitar más medios, pero es en última instancia el Ministerio del Interior el que tiene la potestad de sacar plazas a oposición o tomar otro tipo de decisiones, y por su experiencia laboral saben que una propuesta concreta realizada a la Administración puede ser tomada en cuenta al ofrecer directamente una posible solución a un problema generado. En el caso que nos ocupa, la falta de plazas de examinadores y su escasa demanda por las condiciones laborales ofertadas, menos atractivas que las de otras comunidades autónomas.