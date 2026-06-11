Clint Jean Louis: "Si nos toca lanzar el Chupinazo será un subidón"

La candidatura de la subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el Chupinazo de San Fermín ha sido recibida con “sorpresa”, “agradecimiento” y una profunda satisfacción por parte de sus integrantes. Clint Jean Louis Fernández, subdirector de Urgencias de Navarra considera que el simple hecho de formar parte de las candidaturas “es un premio en sí mismo”. Los profesionales entienden esta nominación como "un reconocimiento" a la labor que desarrollan tanto durante las fiestas como a lo largo de todo el año.

Trabajo en San Fermín

Los sanitarios destacan especialmente su trabajo durante los Sanfermines, donde despliegan dispositivos de emergencia desde el mismo día 6 de julio. Durante el chupinazo cuentan con un operativo preparado para actuar ante posibles incidentes graves o situaciones con múltiples víctimas. A partir del día 7, coincidiendo con el inicio de los encierros, asumen la cobertura del último tramo del recorrido, entre la curva de Telefónica y la plaza de toros, una zona que históricamente ha registrado algunos de los heridos más graves.

Humanidad y profesionalidad

En este punto trabajan cinco unidades formadas por médicos y enfermeras, preparadas para intervenir de forma inmediata ante cualquier emergencia. Sin embargo, más allá de la capacidad técnica, Clint Jean Louis asegura sentirse especialmente orgulloso del “cariño”, la “humanidad” y la “profesionalidad” con la que atienden a los pacientes. "A menudo nos enfrentamos a situaciones críticas en las que acompañamos tanto a los afectados como a sus familias en momentos especialmente delicados", relata el subdirector de Urgencias.

Lanzar el Chupinazo

Respecto a la posibilidad de ser elegidos para lanzar el Chupinazo, reconocen que “ya nos vemos como ganadores”, al considerar que la candidatura supone de por sí un importante reconocimiento social. No obstante, admiten que vivir ese momento sería “un subidón”, marcado por la “tensión”, la “adrenalina” y el “orgullo” de representar a generaciones de sanitarios. También quisieron recordar que el trabajo actual es fruto del esfuerzo de quienes les precedieron y una responsabilidad hacia quienes tomarán el relevo en el futuro.