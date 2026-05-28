La Catedral de Pamplona exhibe 25 piezas inéditas de alta costura de Valentino Garavani

El Museo de la Catedral de Pamplona acoge hasta el 21 de junio la exposición 'Indito Valentino', una muestra que reúne por primera vez 25 piezas inéditas de alta costura del diseñador italiano que nunca antes habían sido expuestas al público. La propuesta, impulsada por Artcouture, presenta obras del periodo 1983-1996 cedidas por el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid que pueden verse en el refectorio y la cocina medieval de la Catedral. Estas piezas muestran algunas de las señas de identidad más reconocibles de Valentino: el dominio del drapeado, la feminidad sofisticada y el uso del rojo como lenguaje visual propio.

MIrada cercana

Las prendas se presentan sin vitrinas y a distintas alturas para favorecer “una mirada cercana e íntima” sobre las piezas. La exposición está comisariada por Ana Fernández, directora de Artcouture y cuenta con la colaboración de José Luis Díez Garde, técnico del departamento de Proyectos y Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Artes Decorativas. Asimismo incorpora la participación del artista navarro Iván Delgado Artola, cuyas esculturas forman parte de la escenografía expositiva para reforzar “la dimensión contemporánea y la conexión con el territorio y la cultura navarra”. Entre los elementos presentes en las piezas destacan la gasa, el crepé “Cady Couture”, la organza, las perlas, las plumas de avestruz, la pedrería, los bordados y los drapeados característicos de Valentino Garavani.

Diálogo entre moda y arquitectura

La organización destaca que el refectorio se plantea como un espacio de contemplación en el que los vestidos dialogan con la arquitectura, mientras que la cocina medieval centrará la propuesta en torno al denominado “Rojo Valentino”, relacionado con conceptos como el fuego, la materia o la transformación. Según los promotores, la muestra pretende presentar las prendas “como volúmenes autónomos, cercanos a la escultura”, con maniquíes diseñados específicamente para el proyecto. La entrada tiene un coste de 10 euros e incluye también el acceso al conjunto catedralicio.