Amaia Soto: “No olvides nunca que el vino son las personas”

Nueva edición de "De Buena Uva", el espacio de Onda Cero Pamplona en el que junto al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra y a la comunicadora Elena Arraiza acercamos a los oyentes al mundo del vino desde una perspectiva cercana, divulgativa y llena de historias personales.

La protagonista de la entrevista Versión POP ha sido Amaia Soto, comunicadora especializada en vino y creadora del proyecto The Way We Wine Now. Soto ha repasado su trayectoria profesional contando que su vínculo con el vino surgió casi por casualidad cuando, trabajando en comunicación y con la intención de trasladarse a China desde Colombia, encontró una oportunidad profesional ligada a la exportación de vino español al mercado asiático. Aquella experiencia cambió su vida. Según ha explicado, fue en China donde descubrió un mundo que le fascinó por su complejidad y riqueza. “Cuanto más estudiaba, más me atrapaba”, ha señalado, destacando que el vino es mucho más que una bebida: es historia, geografía, agricultura, cultura y, sobre todo, personas.

En la sección "Te lo flipas" hemos desmontado la creencia de que el vino debe beberse siempre en copa de cristal.Elena Arraiza ha defendido que, aunque una buena copa permite apreciar mejor aromas y matices, existen muchos otros contextos igualmente válidos para disfrutar del vino: desde un porrón o una bota hasta un vaso compartido durante un almuerzo en el campo. La conclusión es clara: menos normas y más disfrute. Porque como ha dicho: “el mejor vino no siempre está en la mejor copa, sino en la mejor compañía”.

Y en "¿Qué me estás container?" nos hemos ido hasta Dicastillo para conocer la filosofía de Bodegas Emilio Valerio. Carlos Arrondo ha explicado el compromiso de la firma con la sostenibilidad, la agricultura ecológica y la expresión del terruño. Sus vinos buscan reflejar el carácter de las laderas del Montejurra y de un entorno donde conviven historia, tradición y biodiversidad. Además, la bodega ofrece diversas propuestas de enoturismo que combinan visitas a viñedos, catas, almazara y cervecería, convirtiéndose en un atractivo destino para quienes quieran descubrir Navarra a través de sus paisajes y sus vinos.