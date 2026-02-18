Alaia cumple 20 años de gimnasia e ilusión

El club de gimnasia rítmica Alaia celebró el sábado 20 años de vida. Son días de recuerdos para sus integrantes y fundadoras. Sara Oyón, Silvia Uhalte y un poco más tarde Paula Ruiz tienen las vivencias de jóvenes deportistas que querían continuar con sus carreras de gimnastas, y Maite Resano añade la visión de la entrenadora que emprendió un nuevo rumbo junto con las familias de las fundadoras.

Por el camino consiguieron, nada más empezar, subir a la máxima categoría de clubes, que con algún pequeño impasse han mantenido desde entonces, y a Alaia se han ido sumando decenas de gimnastas hasta llegar a las 200 fichas que Alaia Valle de Egüés tiene a día de hoy. Un Valle de Egüés que les acogió después de entrenar bajo las gradas de Larraona y en la Vuelta del Castillo y que sigue siendo su casa a día de hoy. Allí dicen "sí" a todo el que quiere hacer gimnasia rítmica y allí mantienen viva la ilusión que nació hace 20 años.

En Radioestadio Navarra nos cuentan su experiencia del nacimiento y crecimiento de Alaia.