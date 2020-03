Basket Navarra presenta un ERTE por razones de fuerza mayor

Basket Navarra ha anunciado en Más de uno Pamplona, con Javier Saralegui y Marisa Lacabe, la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Tal y como explica su responsable de organización, Andoni Moriano, "tras contemplar varios escenarios, la dirección del club ha decidido solicitar el ERTE" porque no pueden "desarrollar su actividad, jugar a baloncesto".

La federación no se ha pronunciado todavía y eso que "en principio las jornadas están aplazadas hasta este fin de semana (28-29 marzo)". La "responsabilidad económica" ha llevado a la dirección de Basket Navarra a tomar esta decisión. Moriano añade: "Una vez superado esto veremos qué dice la federación, pero lo más responsable era esta decisión". La federación de baloncesto todavía no ha movido ficha, pero "las instalaciones municipales están cerradas", por lo que "no pueden entrenar, ni jugar partidos".

Precisamente, jugar partidos "supone la mayoría de ingresos", así como la publicidad del patrocinador que "no pueden tenerla en este momento". El club a día de hoy y por mantener el club saneado "no se puede permitir, con todo cerrado, seguir con las nóminas", afirma Moriano, quien añade que "no es una decisión agradable pero la situación demandaba esta decisión y afecta a todos los trabajadores del club".

La Liga de Fútbol Profesional ya ha anunciado que hasta nuevo aviso del Gobierno, su competición no se va a reanudad, sin embargo, la situación del baloncesto "es muy diferente". La liga (LEB) regular acababa el 2 de mayo, y "no hay grandes derechos televisivos", es más, los clubes pagan para emitir sus partidos. Respecto a si se reanudará o no la competición, Moriano explica que "no hay nada decidido" a nivel oficial, pero su impresión personal es que "duda que la liga se reanude este año".