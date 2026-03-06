Piloto de caza es una de las múltiples salidas profesionales que ofrece el Salón del Estudiante

Hoy en Más de uno Pamplona nos hemos acercado al Salón del Estudiante y el Futuro Profesional que se está celebrando en Baluarte y que está dirigido a estudiantes, trabajadores y familias con interés en el ámbito de la formación. Cuenta con más de 60 expositores de los ámbitos más diversos. Uno de los más visitados está siendo el del Ministerio de Defensa. José Antonio Toro, subteniente del Ejército del Aire y el Espacio, cuenta en Onda Cero por puestos por los que más se interesan los jóvenes, entre ellos, los estudios para ser piloto de caza.

Relevo generacional e inserción laboral

Las empresas con más arraigo en la Comunidad Foral también están presentes en Baluarte como es el caso de Volkswagen. Alberto Lalana, responsable de Formación y Desarrollo en Volkswagen Academy Navarra, explica los diversos itinerarios que realizan. Uno de los objetivos de algunas de las empresas que acuden a esta cita es la búsqueda del relevo generacional. Es el caso de ADIF tal y como reconoce su portavoz, Rafael González. También participan entidades como el Ayuntamiento de Pamplona, Impulsa Centro de formación, Foro Europeo e Inserta Empleo. Esta última ayuda a jóvenes con discapacidad a encontrar empleo. La entrada al Salón es gratuita, en horario de 9.30 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas.