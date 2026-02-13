Programa especial con motivo de la presentación de "A-UNA, el Club Agroalimentario"

Programa especial hoy de Más de uno Pamplona desde el Navarra Arena con motivo de la presentación de "A-UNA, el Club Agroalimentario", una campaña nacional impulsada por UCAN, UAGN y ALINAR. De ello hemos hablado con Susana Villanueva, responsable de comunicación de UAGN y portavoz de la campaña; Patxi Pastor, miembro de ALINAR; José Luis Pemán, de UCAN y David Navarro, miembro de la Ejecutiva de UAGN.

Se trata de una iniciativa inédita a nivel estatal que nace con el objetivo de «poner en valor el sector agroalimentario en su conjunto, visibilizar a las personas que lo sostienen (profesionales de la agricultura y la ganadería, cooperativas e industria agroalimentaria) y reforzar su posicionamiento ante la sociedad». Todo ello bajo el lema ‘Somos socias y socios del club más importante de la Tierra. Somos el sector agroalimentario. ¿Te unes?’.

Las alianzas

A-UNA, Alianza por la Unión de la Agroalimentación, es el resultado de la colaboración entre tres organizaciones clave del ecosistema agroalimentario navarro. Así, por primera vez, impulsan conjuntamente una campaña de estas características, centrada en las personas. «La verdadera excepcionalidad de este proyecto es la alianza. Tres entidades que representamos eslabones distintos de la cadena agroalimentaria, que compartimos una misma voz y un mismo objetivo: poner en valor al sector y a quienes lo hacen posible cada día», señaló Eva Aoiz, gerente de UCAN y portavoz de la campaña.

El proyecto nace como un espacio colaborativo y abierto a profesionales del campo y la ganadería, cooperativas, industria agroalimentaria, asociaciones, jóvenes, centros educativos, instituciones, medios de comunicación y a la ciudadanía en su conjunto. «Queremos afición, respaldo, apoyo… También crear un equipo para impulsar el orgullo de pertenencia porque, sin un sector agroalimentario unido, no hay futuro. Todos podemos ser embajadores y miembros de este club: ciudadanía, medios de comunicación, administración, asociaciones».