La radio sigue viva entre los más jóvenes

En el Día Mundial de la Radio nos hemos acercado a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio y en Más de uno Pamplona nos hemos acercado a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para conocer con sus profesores y estudiantes cómo se preparan los futuros periodistas y si la radio también es un medio que interesa a los jóvenes. Hemos estado observando cómo preparaban su primer programa de radio del curso junto a la profesora e investigadora de la facultad, Elsa Moreno, que nos ha contado si sus alumnos escuchan nuestro medio y los diferentes formatos en el que lo hacen. Estos estudiantes de tercero y cuarto de periodismo y comunicación audiovisual nos han explicado su relación con la radio, cómo nació su afición y lo que más les atrae de este formato.

