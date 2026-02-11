Alfredo García Layana: “Vivir en primera persona la discapacidad visual cambia tu forma de mirar”

En Onda Cero nos hemos acercado al documental "Ensayo sobre la mirada" que mañana, jueves 12 febrero, se estrena en Baluarte. Un documental que plantea un experimento social y emocional con un objetivo claro: generar empatía hacia las personas con discapacidad visual. La iniciativa reúne a una veintena de profesionales que, sin conocer todos los detalles previos, fueron sometidos a distintas pruebas para experimentar en primera persona cómo es vivir con patologías de la retina. Entre ellos se encuentra el doctor Alfredo García Layana, director del Servicio de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra y presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, con quien hemos hablado en Más de uno Pamplona.

Ha explicado que la experiencia fue “sorprendente” e “inmersiva”. Los participantes desconocían que pacientes reales con discapacidad visual observaban sus reacciones. El experimento no solo permitió a los médicos acercarse emocionalmente a la realidad de sus pacientes, sino que también ofreció a estos la oportunidad de conocer cómo viven y sienten los profesionales que les atienden.

El documental pone el foco en una realidad muchas veces invisible: la llamada ceguera legal. A diferencia de la imagen clásica de la ceguera total asociada al bastón blanco, hoy predominan formas de discapacidad visual menos evidentes, pero igualmente limitantes. Personas que pueden desplazarse con autonomía, pero que no reconocen caras, no pueden conducir, leer con normalidad o distinguir el importe de una compra. Esta situación, explicó García Layana, a menudo pasa desapercibida y, en muchos casos, los propios pacientes intentan restarle importancia por el estigma social que todavía acompaña a la discapacidad.

El especialista alertó además del aumento de las enfermedades maculares, especialmente la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular diabético y las complicaciones derivadas de la alta miopía. El envejecimiento de la población, el incremento de la diabetes y el cambio de hábitos —con menos vida al aire libre y más tiempo en interiores frente a pantallas— están detrás de esta tendencia. De hecho, durante el confinamiento por la COVID-19 se constató un aumento significativo de la miopía infantil.

En cuanto a la prevención, el doctor subrayó la importancia de evitar el tabaco —principal factor de riesgo modificable en la degeneración macular— y de mantener una dieta mediterránea. También insistió en la necesidad de acudir al especialista ante señales de alarma como la pérdida de agudeza visual que no mejora con gafas o la percepción de líneas onduladas.

Respecto al tratamiento, destacó los avances logrados en la forma húmeda de la degeneración macular gracias a fármacos que se inyectan en el ojo y que han cambiado de forma notable el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, la forma seca sigue sin contar en Europa con un tratamiento eficaz aprobado.

El documental, producción de la compañía Roche Farma España con Movistar, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre una discapacidad frecuente, silenciosa y con un fuerte impacto en la autonomía y el estado de ánimo de quienes la padecen.