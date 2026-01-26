Charo Sádaba: “Estar bien informado cuesta esfuerzo, tiempo y dinero”

Hoy en Onda Cero hemos podido compartir unos minutos con la decana de laFacultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sádaba, para reflexionar sobre el momento actual del periodismo y la comunicación, un contexto complejo pero lleno de oportunidades. Frente a los discursos pesimistas, Sádaba defiende que vivimos “tiempos para valientes”, en los que más que nunca la sociedad necesita buena información y buenos comunicadores. Aunque reconoce que no son tiempos fáciles, subraya que los retos actuales hacen del periodismo una profesión especialmente relevante y necesaria.

Uno de los grandes problemas que señala es el dominio de la velocidad y de los mensajes breves, especialmente en redes sociales. Cada vez es más frecuente que los ciudadanos se queden únicamente en el titular, sin profundizar en el contenido ni en el contexto de las noticias. Esta falta de atención sostenida afecta a la calidad de la información y a la capacidad de la sociedad para tomar decisiones fundamentadas. Ante ello, Sádaba insiste en la responsabilidad del sector periodístico de trasladar un mensaje claro: "estar bien informado requiere esfuerzo, tiempo y también dinero".

En este sentido, la decana destaca la importancia de hacer corresponsable a la ciudadanía, de manera positiva, sobre lo que implica una sociedad bien informada. Decisiones clave como el voto, la afiliación o las demandas a los dirigentes deben apoyarse, en opinión de la decana, en información diversa, contrastada y saludable.

Sobre la alfabetización mediática, especialmente entre los jóvenes. Sádaba advierte de que no todo lo que circula por las redes es verdad y de que muchas veces se confunden hechos con opiniones. Aprender a distinguir entre ambos y a valorar la solidez de los argumentos es fundamental. Desde la Facultad de Comunicación, explica, se trabaja intensamente en este ámbito, aprovechando incluso experiencias personales de los estudiantes, como haber creído o difundido bulos, para fomentar una actitud más crítica y responsable.

En cuanto a la formación de los futuros periodistas, Sádaba señala que los estudiantes son plenamente conscientes del poder del algoritmo, de la instantaneidad y de la prisa, pero que, a medida que avanzan en sus estudios, refuerzan su convicción sobre la necesidad de un periodismo riguroso, respetuoso y bien fundamentado. Por ello, la Facultad lanzará un grado de Periodismo renovado que recupera las esencias del oficio —investigación, contraste y servicio a la sociedad— sin renunciar a las nuevas herramientas, incluida la inteligencia artificial.

Precisamente sobre la IA, la decana explica que la Universidad apuesta por integrarla como una herramienta más en la docencia, con el objetivo de formar usuarios críticos. Cuanto mayor es el conocimiento, menor es el riesgo de ser engañado por la tecnología. La clave, concluye, está en aprovechar sus ventajas sin perder la identidad profesional del periodista.

Finalmente, Sádaba reflexiona sobre la creciente polarización social y política y reivindica un periodismo capaz de reflejar la complejidad del mundo, contribuyendo así a una sociedad más madura, crítica y mejor informada.