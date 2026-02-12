“Gracias Profe” cumple 13 ediciones reconociendo la labor del profesorado navarro

El concurso "Gracias Profe" regresa un año más y lo hace celebrando su edición número 13. Lo que comenzó en 2012 como una iniciativa puntual con motivo del 25 aniversario de Aula 2 se ha convertido en una tradición plenamente consolidada en Navarra. El objetivo sigue siendo el mismo: dar las gracias a esos profesores que marcan la diferencia en la vida de sus alumnos.

Olga Ibiricu, directora de Aula 2, y la profesora Rosana Díaz destacaron en Onda Cero la emoción que genera cada edición. Cada curso se reciben alrededor de 1.500 trabajos entre todas las categorías, una cifra que refleja la implicación de centros educativos, alumnado y también de adultos que deciden participar.

El concurso cuenta con distintas modalidades adaptadas a las etapas educativas. En Primaria se puede participar con dibujo, redacción o formato audiovisual; en Secundaria, con redacción y audiovisual; en Educación Especial, con dibujo y audiovisual; y también existe una categoría de redacción para adultos. Además, los trabajos pueden presentarse tanto de manera individual como a través de los centros escolares, donde muchos docentes aprovechan la iniciativa para trabajar la expresión escrita, la creatividad artística y los valores en el aula.

Precisamente, uno de los aspectos más destacados es el componente emocional de las historias presentadas. Más allá de los contenidos académicos, muchos alumnos subrayan la cercanía, el apoyo personal y el acompañamiento recibido por parte de sus profesores, especialmente en momentos difíciles.

El concurso no solo premia a los estudiantes, también reconoce la implicación del profesorado que anima y trabaja la participación en clase. Entre los premios de esta edición destacan packs de actividades al aire libre para los más pequeños, tablets para los alumnos mayores y un ebook en la categoría de adultos. Los docentes recibirán vales regalo de Leclerc para disfrutar de experiencias de ocio.

El respaldo de patrocinadores resulta clave para el desarrollo del certamen. Nerea Larraya, responsable de marketing de Leclerc, explicó que la empresa apoya la iniciativa por su compromiso social y su apuesta por la educación como motor de oportunidades. Junto a Leclerc, colaboran entidades como Caja Rural, Diario de Navarra, FNAC, Troa y Fundación Osasuna.

El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 16 de abril. Se pueden enviar a través de la web graciasprofe.aula2.com, por correo electrónico o entregarlos en distintos puntos habilitados en Pamplona, Estella y Tudela.