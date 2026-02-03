Pablo Azcona: "No vamos a estar en un gobierno en el que haya corrupción"

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra y en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra hace balance de esta comisión: "Lo importante es dar luz a la gestión del Gobierno de Navarra en las obras públicas en nuestra comunidad, fundamentalmente en Belate porque es una de las más importantes de los últimos años. Es necesario despejar dudas y garantizar la transparencia de la gestión pública. No hay que obviar que se está investigando una trama en la que está implicado Santos Cerdán". Sobre la futura comparecencia de Cerdán el miércoles de la próxima semana cree que "se acogerá a su derecho a no declarar pero la clave es saber si es propietario del 45% de Servinabar porque es la llave de toda la investigación y lo que motivó el terremoto político".

Apoyo a María Chivite

Geroa Bai se ha mantenido en el actual equipo de Gobierno liderado por la presidenta María Chivite pero aclara Azcona que no ha sido sin exigencias: "Hemos pedido explicaciones por el modificado de Belate, nos parecía una cuestión grave y por eso exigimos responsabilidades". Azcona explica qué haría a su formación dejar de apoyar al PSN: "No vamos a estar en un gobierno en el que haya corrupción porque la corrupción es una línea roja que nuestro partido no va a tolerar. Es algo que siempre hemos dejado muy claro. Pero lo que no vamos a hacer es acompañar la agenda de la derecha de tirar por tierra este gobierno ni el trabajo de los socios parlamentarios".

Futuro en Geroa Bai

Queda poco más de un año para las elecciones forales y Pablo Azcona no aclara si será el futuro candidato de su formación a la presidencia de Navarra: "Iremos hablando en el seno del partido cuál es la forma en la que iremos en 2027 y con qué personas lo haremos. Tomaremos decisiones en tiempo y forma y lo importante es que podamos concurrir a esas elecciones sabiendo que el trabajo que estamos haciendo es efectivo para la ciudadanía. Ahora mismo tenemos una agenda y unos compromisos adquiridos que debemos cumplir".