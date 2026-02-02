LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

AIN organiza Meet Addit Biomedical 2026 el próximo 12 de febrero

Será un encuentro técnico sobre fabricación aditiva aplicada al ámbito biomédico y sanitario.

Roberto Bascoy

Pamplona |

La Asociación de la Industria Navarra, con el patrocinio de SICNOVA, INDART, DOMOTEK, JOIN3D y en colaboración con Asociación Nacional de Impresión 3D y Tecnología ha organizado Meet Addit Biomedical 2026. Se trata de un encuentro técnico sobre fabricación aditiva (impresión 3D) aplicada al ámbito biomédico y sanitario que se celebrará el 12 de febrero. Cristina Díaz, responsable de la línea de fabricación aditiva de la Asociación de la Industria Navarra y Elías Toral de desarrollo de negocio de materiales y fabricación aditiva explican en qué consiste y cómo afecta esta industria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer