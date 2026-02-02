AIN organiza Meet Addit Biomedical 2026 el próximo 12 de febrero

La Asociación de la Industria Navarra, con el patrocinio de SICNOVA, INDART, DOMOTEK, JOIN3D y en colaboración con Asociación Nacional de Impresión 3D y Tecnología ha organizado Meet Addit Biomedical 2026. Se trata de un encuentro técnico sobre fabricación aditiva (impresión 3D) aplicada al ámbito biomédico y sanitario que se celebrará el 12 de febrero. Cristina Díaz, responsable de la línea de fabricación aditiva de la Asociación de la Industria Navarra y Elías Toral de desarrollo de negocio de materiales y fabricación aditiva explican en qué consiste y cómo afecta esta industria.