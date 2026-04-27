Navarra Cybersecurity Center es el centro de referencia en ciberseguridad de la Comunidad Foral

La ciberseguridad es hoy uno de los grandes retos de competitividad para empresas, instituciones y ciudadanía. Navarra cuenta con un actor clave en este ámbito: el Navarra Cybersecurity Center, el centro de referencia en ciberseguridad impulsado para reforzar la protección, la formación y la concienciación digital en nuestra comunidad. Su coordinador, Juan Ramón Aramendía, explica la importancia de este centro y habla sobre las jornadas del próximo 5 de mayo en la Asociación de la Industria Navarra.