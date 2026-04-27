LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Navarra Cybersecurity Center es el centro de referencia en ciberseguridad de la Comunidad Foral

Entrevista con Juan Ramón Aramendía, coordinador de Navarra Cybersecurity Center.

Roberto Bascoy

Pamplona |

La ciberseguridad es hoy uno de los grandes retos de competitividad para empresas, instituciones y ciudadanía. Navarra cuenta con un actor clave en este ámbito: el Navarra Cybersecurity Center, el centro de referencia en ciberseguridad impulsado para reforzar la protección, la formación y la concienciación digital en nuestra comunidad. Su coordinador, Juan Ramón Aramendía, explica la importancia de este centro y habla sobre las jornadas del próximo 5 de mayo en la Asociación de la Industria Navarra.

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