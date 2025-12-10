COCEMFE Navarra y el Programa Innova impulsan SinergIA para mejorar la atención a más de 7.000 personas con discapacidad

La federación de discapacidad COCEMFE Navarra, junto al Programa Innova, impulsa la transformación digital de una veintena de asociaciones mediante SinergIA, un proyecto para mejorar la atención a más de 7.000 personas con discapacidad y enfermedades crónicas. La iniciativa incluye una plataforma digital con inteligencia artificial y recursos compartidos para reducir la brecha digital y facilitar el trabajo en red en favor de una sociedad más inclusiva. La iniciativa ha sido una de las escogidas por el Programa Innova de Fundación Caja Navarra y Fundación “la Caixa”, quienes colaboran con 47.426€, y surge de la doble necesidad de reducir la brecha digital que limita el acceso de las personas con discapacidad a la tecnología y modernizar la gestión de un sector social que suele llegar tarde a la innovación.

Necesidades tecnológicas

Este proceso ha comenzado con un diagnóstico de las necesidades tecnológicas de las 20 asociaciones miembro de COCEMFE Navarra para identificar las soluciones digitales que mejoren la atención que ofrecen a más de 7.000 personas asociadas y al conjunto del colectivo. Su eje central será una plataforma digital compartida que incluye un banco de información y recursos conectado con un chat con inteligencia artificial, espacios de trabajo compartidos y formación, todo diseñado con la participación de personas con discapacidad para garantizar la accesibilidad y poner la tecnología al servicio de las personas.

Modernizar la gestión

SinergiA modernizará la gestión de las asociaciones, hará sus servicios más accesibles y reforzará el trabajo en red “para multiplicar su impacto”, permitiendo optimizar tareas y dedicar más tiempo a la atención directa y a la mejora de la calidad de vida del colectivo. También permitirá acercar los servicios a más personas, especialmente quienes viven en zonas rurales o tienen problemas de movilidad, y es una herramienta replicable para digitalizar otras organizaciones del tercer sector.