LA BRÚJULA DE NAVARRA

Ingerlan ofrece soluciones de ingeniería mecánica para el sector aeroespacial y marino

Entrevista con Mario Garbayo, cofundador de Ingerlan.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Hacer fácil lo complejo. De manera muy simplificada es a lo que se dedica Ingerlan, empresa especializada en soluciones de ingeniería mecánica para sectores como el aeroespacial, la industria pesada, el sector marino o la fabricación avanzada. Uno de sus fundadores, Mario Garbayo, explica qué tipo de proyectos se abordan en su empresa, sus retos tecnológicos, el trabajo de toda la parte de gestión documental, y aclara si sus soluciones serían aplicables a pymes industriales u otro tipo de empresas. Espacio ofrecido gracias a AIN, la Asociación de la Industria Navarra.

