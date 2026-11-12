Embutidos Arrieta, más de un siglo de historia familiar reconocido en los Premios Alimenta Navarra

Embutidos Arrieta continúa escribiendo una historia que comenzó a finales del siglo XIX en Zubiri, cuando Alberto y Manuela pusieron en marcha una pequeña tienda familiar en la que se vendía prácticamente de todo. Más de un siglo después, el negocio se ha convertido en una empresa familiar que combina tienda, bar, obrador y restaurante, y que mantiene viva la tradición de sus antepasados. La trayectoria de Rosario y Miquel Arrieta, tercera generación al frente del negocio, ha sido reconocida en los Premios Alimenta Navarra, donde han recibido el galardón en la categoría de Trayectoria Profesional y Desarrollo Personal. Un reconocimiento que también siente como propio la cuarta generación, representada actualmente por Haritz y su primo Íñigo, encargados de continuar el proyecto familiar.

Preservar el legado

Haritz Arrieta destaca la responsabilidad que supone recoger el testigo y preservar el legado recibido: "La mayor responsabilidad que tenemos la cuarta generación es mantener y respetar las recetas que nos dio la abuela Nieves". Una herencia que sigue muy presente tanto en la elaboración como en la relación con sus clientes. Para él, el negocio familiar siempre ha sido mucho más que un trabajo: "No es solamente un trabajo, sino es tu modo de vida, es tu modo de relacionarte con los demás". Una filosofía que ha marcado su infancia y la de su primo, que desde pequeños conocieron todos los rincones del negocio.

Productos referentes

La empresa ha sabido modernizar sus instalaciones y procesos sin renunciar a la elaboración artesanal. "Cada pieza va por individual", explica Haritz, que destaca también el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la eficiencia y la seguridad laboral. La chistorra es su producto insignia, aunque también destacan el relleno, la morcilla, las salchichas frescas y su panceta de cerdas criadas en libertad. Su mercado principal continúa siendo Navarra, donde cuentan con una clientela fiel. Cuatro generaciones después, Embutidos Arrieta sigue creciendo con una premisa clara: conservar la esencia familiar y mirar al futuro.