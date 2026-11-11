Las Audiciones de Europa FM Navarra

FeedBack es el nuevo disco de River Newt

Javi y Mateo se acercan a nuestros estudios para escuchar sus nuevas canciones.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Mateo y Javi - River Newt

Feedback es el resultado de aproximadamente dos años de trabajo. Más que una producción rápida, el álbum ha pasado por un proceso prolongado de composición, revisión y maduración que ha permitido que las canciones encuentren una identidad común.

Durante este proceso, River Newt también pasó de una formación de tres integrantes a dos. El cambio forma parte de la transformación del proyecto y de la manera en que el nuevo material ocupa el espacio sonoro.

Frente al disco anterior, River Newt da un paso hacia un territorio más oscuro y contundente. El nuevo trabajo se mueve entre el grunge metal y el metal alternativo, reforzando el peso de los riffs y las atmósferas sin perder la crudeza que define el punto de partida.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid