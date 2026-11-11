FeedBack es el nuevo disco de River Newt

Feedback es el resultado de aproximadamente dos años de trabajo. Más que una producción rápida, el álbum ha pasado por un proceso prolongado de composición, revisión y maduración que ha permitido que las canciones encuentren una identidad común.

Durante este proceso, River Newt también pasó de una formación de tres integrantes a dos. El cambio forma parte de la transformación del proyecto y de la manera en que el nuevo material ocupa el espacio sonoro.

Frente al disco anterior, River Newt da un paso hacia un territorio más oscuro y contundente. El nuevo trabajo se mueve entre el grunge metal y el metal alternativo, reforzando el peso de los riffs y las atmósferas sin perder la crudeza que define el punto de partida.