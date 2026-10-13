El regreso de Jagoba Arrasate es ilusionante

Tertulia "Caliente Caliente" con Jesús Brun, Maider Jiménez y Pedro Carvajal que se muestran ilusionados con el regreso de Jagoba Arrasate al banquillo rojillo tras una exitosa primera etapa donde logró, entre otras cosas, el ascenso a Primera División y llevar a Osasuna a la final de la Copa del Rey. Pese a todo, los tres están de acuerdo en que tiene que corregir muchas cosas, recuperar a futbolistas como Boyomo, dar más protagonismo a los fichajes de esta temporada o corregir la sangría defensiva. Además creen que las formas con Ramis no han sido las más adecuadas pero reconocen que el técnico catalán no ha acabado de conectar con el club.