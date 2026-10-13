Alejo presenta "Mundo en ruinas", su tercer disco

Alejo publica su tercer disco, Mundo en ruinas, una preciosa colección de canciones pop que exhibe toda su personalidad y maestría como compositor. A través de estos nuevos temas, el artista muestra su particular manera de percibir el mundo, de sentirlo y de habitar su propio carrusel de emociones. En esta nueva obra, el músico navarro firma, con suma honestidad y talento, un repertorio deslumbrante que da buena cuenta del extraordinario momento creativo que atraviesa.

Alejo - Mundo en ruinas | cedida

Alejo reafirma su identidad en este nuevo disco. Tanto los textos como las músicas se alejan de influencias demasiado evidentes para asentarse en un universo de sabor propio.

Desde que, hace año y medio, Alejo propuso a Amaro Ferreiro hacerse cargo de la producción de Mundo en ruinas, los viajes de Tudela a Vigo han sido continuos: kilómetros y noches en hostales de carretera que han servido de brújula para la inspiración y para ordenar todo aquello que iba tomando forma. En esas estancias gallegas, ambos han vestido cada canción con delicadeza, siempre partiendo de los bocetos que Alejo llevaba consigo