XPENG y Ruth Lorenzo sellan en Murcia una alianza que conecta música y movilidad eléctrica

La Región de Murcia acoge un nuevo punto de encuentro entre movilidad sostenible y cultura. El concesionario Motorkai -integrado en el Grupo Huertas, con 125 años de historia en el sector de la automoción- ha sido escenario de la firma del acuerdo de patrocinio entre XPENG y la artista murciana Ruth Lorenzo, en un acto que consolida la apuesta de la marca por el talento local con proyección nacional.

Un acuerdo que va más allá de la visibilidad

Durante la presentación, el director ejecutivo del Grupo Huertas, Santiago Pérez-Silva, destacó que esta alianza responde a una doble vocación: la transformación hacia una movilidad responsable y el apoyo a la cultura regional. Ruth Lorenzo, que atraviesa uno de los momentos más activos de su trayectoria, compartió su visión sobre una colaboración que llega en paralelo al lanzamiento de su banda de rock, RUTH, formada junto a músicos murcianos, y a la gira Blacksheep Tour, con creciente presencia en el panorama nacional.

XPENG: tecnología de vanguardia en cuatro ruedas

Fundada en 2014, XPENG se ha consolidado como referente global en vehículos inteligentes. Su gama actual -los modelos G6, G9 y P7, a los que se sumará próximamente el P7+- incorpora sistemas avanzados de inteligencia artificial que evolucionan mediante actualizaciones remotas, al modo de un smartphone. Su arquitectura de 800 voltios permite una carga ultrarrápida: del 10 % al 80 % en tan solo 12'.

Motorkai y el Grupo Huertas: 125 años mirando al futuro

Motorkai es la apuesta del Grupo Huertas por las marcas de nueva generación dentro de su red de concesionarios en la Región de Murcia. La incorporación de XPENG a su cartera refleja el compromiso del grupo con la electromovilidad y la innovación tecnológica como eje de su evolución empresarial.

¿Por qué Ruth Lorenzo?

La elección de la artista no es casual. Lorenzo representa un perfil de relevancia regional y nacional, coherente con los valores de una marca que busca conectar con la sociedad a través de referentes culturales genuinos. La alianza aspira a construir vínculos reales con el territorio, no únicamente a ganar notoriedad.