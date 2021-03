Teresa Vicente: "No creo que el pueblo consienta la muerte definitiva del Mar Menor. Sería muy duro"

Los interesados en firmar en defensa del Mar Menor pueden consultar el lugar más cercano para ir a firmar en la página web: www.marmenorpersonalegal.com

La profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, Teresa Vicente, se ha mostrado convencida de que conseguirán las firmas "porque cada vez son más los organismos nacionales que se están sumando y ayudando en la recogida para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y defenderlo de las presiones a las que se está viendo sometido".

Vicente dice que la ILP ha despertado muchas expectación porque "sería el primer ecosistema en Europa en conseguir derechos propios. Hemos sido los primeros y estamos a la vanguardia social y jurídica".

"No creo que que el pueblo consienta la muerte definitiva del Mar Menor porque nos va la vida en ello" dice Teresa Vicente.

"El Mar Menor no puede ser tratado como un objeto sin derechos cuando sin la naturaleza no somos nada. Debemos reconocerle emocionalmente que es el centro de la vida y algo muy importante para nosotros. Si lo conseguimos habría un comité científico independiente que determinaría qué es lo le está perjudicando y todos los ciudadanos podríamos defenderlo" explica Vicente.

"La naturaleza no está dando serios avisos y debemos cambiar el rumbo y eso será muy difícil si no reconocemos derechos a la naturaleza para enfrentar la nueva etapa del planeta y de la humanidad. Los humanos somos una especie más de la naturaleza y debemos convivir en armonía para no destruirnos" explica la profesora de Filosofía del Derecho.

"La cátedra está recibiendo mucho apoyo internacional porque hemos sido el primer pueblo que se ha lanzado, somos la bandera de muchos países europeos que están viendo cómo también colapsan sus ecosistemas y necesitan un sistema eficaz porque llevamos 40 años con leyes de protección de la naturaleza que han resultado del todo ineficaces como se ha visto con el Mar Menor" dice Vicente.