Semana Santa Murcia 2026: programa, itinerarios, procesiones, recorridos y recetario

La Semana Santa de Murcia es una de las celebraciones más arraigadas, singulares y esperadas del calendario murciano. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, la ciudad se transforma en un gran escenario de fe, tradición, arte y devoción, con procesiones que recorren sus calles y convierten cada jornada en una cita marcada por la emoción y el patrimonio.

Para acompañarte durante estos días, Onda Cero Murcia ha preparado una guía especial descargable con toda la información práctica sobre la Semana Santa murciana 2026. En ella encontrarás el programa, los principales itinerarios y recorridos procesionales, así como una selección de recetas elaborada por Mary Luz Piñeiro para disfrutar también de los sabores más tradicionales de estas fiestas.