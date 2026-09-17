Sales a comprar y te quedas a disfrutar la ciudad: así es la nueva campaña de Comercio de Molina de Segura

Salir a comprar, entrar “solo a mirar” y acabar quedándose un rato más de lo previsto. Esa escena, tan reconocible para cualquier vecino de Molina de Segura, es el punto de partida de la nueva campaña de promoción del comercio local que el Ayuntamiento molinense, a través de la Concejalía de Comercio, presenta esta próxima semana bajo el lema Comercio de Molina de Segura. Compras… y mucho más.

La campaña llega tras varias semanas de trabajo creativo y de rodaje en comercios y espacios urbanos representativos de la ciudad, y se despliega, a partir del lunes 14 de septiembre, en televisión (7 Región de Murcia TV), radio (Onda Cero) y canales digitales con un mensaje tan sencillo como certero: comprar en Molina de Segura no es solo una transacción, es una experiencia completa que combina cercanía, comodidad, atención personalizada y una amplia oferta de ocio y hostelería.

Un guion que retrata la vida cotidiana del comercio local

El spot, protagonista de la campaña, huye de los tópicos publicitarios y apuesta por un tono cercano y cotidiano. Su guion literario describe con precisión ese pequeño ritual que muchos molinenses y trabajadores de otras ciudades viven casi sin pensarlo:

Sales de trabajar.

Aparcas gratis. Das una vuelta.

Entras aquí. Miras allá.

Encuentras lo que buscabas… y también lo que no esperabas.

Y, casi sin darte cuenta, te quedas un rato más.

Sin prisas. Cerca. A tu manera.

El spot es una idea creativa que traslada un mensaje de fondo: el comercio local no es un simple destino de compra, sino parte del estilo de vida de la ciudad.

Un rodaje por las calles y comercios del municipio

Para dar vida a esta idea, el equipo de producción grabó el spot directamente en comercios y espacios urbanos representativos de Molina de Segura, con el objetivo de reflejar con autenticidad la vitalidad del tejido comercial molinense y su estrecha vinculación con la vida cotidiana de vecinos y visitantes. La concejala de Comercio, Pilar Galindo, siguió de primera mano el desarrollo de la producción audiovisual durante el rodaje, que no pasó desapercibido entre quienes se cruzaron con los equipos de grabación en las calles más céntricas de la ciudad,

La campaña contará con un amplio plan de medios que garantizará su máxima difusión durante los próximos meses. Además de la emisión del spot en distintos soportes audiovisuales y canales digitales, la estrategia incluye cuñas de radio en medios de comunicación de ámbito regional, reforzando así el posicionamiento de Molina de Segura como referente comercial dentro de la Región de Murcia.

Más de 1.400 comercios como motor económico y social

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Molina de Segura para poner en valor las ventajas del comercio de proximidad como motor económico y social del municipio. El Gobierno local continúa impulsando acciones dirigidas a fortalecer la competitividad del pequeño y mediano comercio, fomentar el consumo en los establecimientos locales y consolidar a Molina de Segura como un destino atractivo para compradores procedentes de otros municipios, contribuyendo así a la generación de riqueza, empleo y dinamización urbana.

Molina de Segura cuenta con un tejido comercial integrado por más de 1.400 establecimientos, que abarcan sectores como la moda, el calzado, la alimentación, el equipamiento del hogar, la salud, la belleza, la tecnología, los servicios y una amplia oferta de hostelería. Un comercio de proximidad que continúa avanzando en digitalización, innovación y mejora de la calidad de su oferta para responder a las nuevas demandas de los consumidores, consolidándose como uno de los principales activos económicos y sociales del municipio.