El arrollador triunfo de Roca Rey y la gran tarde, sin premio, de Ureña, centran la Tertulia Taurina de la tercera corrida de feria

La tercera de las Tertulias Taurinas de la Feria de Murcia, que se vienen celebrando en Musik, en los bares de los bajos de la plaza de toros, con la presentación de Iñigo Crespo y Francisco Ojados, tuvo este martes de Romería un gran cartel de invitados que repasaron lo ocurrido en el ruedo, con el arrollador triunfo de Roca Rey, que paseó cuatro orejas y un rabo, la gran actuación de Paco Ureña, que se quedó sin premio por los aceros. y la disposición de un Juan Ortega, que no tuvo suerte con su lote. Precisamente, el apoderado del torero sevillano y empresario de la Maestranza de Sevilla, José María Garzón, fue uno de los invitados en la tertulia, en la que también intervinieron el empresario de la plaza de toros de Lima (Perú), Tito Fernández, quien calificó a su paisano Roca Rey como orgullo nacional, y los matadores de toros de la Región, Emilio Serna y Jorge Martínez.