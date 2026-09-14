La alcaldesa de Murcia prevé una romería "histórica" tras desconvocarse la huelga de transporte

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha recibido en la puerta principal de El Corte Inglés a Más de uno Murcia en la víspera de la romería de la Virgen de la Fuensanta, la festividad que marca el día grande de la Feria y que este año coincide con el aniversario de la coronación de la patrona. La regidora ha calificado la jornada de mañana como "una romería histórica" tanto en participación como en fervor, tras el itinerario evangelizador que la imagen ha realizado por las pedanías y los barrios del municipio.

Pérez ha destacado que la festividad transcurre habitualmente sin incidencias significativas y ha detallado que el Ayuntamiento despliega un dispositivo de casi 1.000 efectivos entre Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, servicios sanitarios y limpieza viaria para garantizar la seguridad del recorrido.

La huelga de transporte, desconvocada

La entrevista ha arrancado con la noticia del acuerdo entre la patronal y los sindicatos del autobús y el tranvía, que finalmente han desconvocado la huelga prevista para este martes 15 de septiembre. La alcaldesa ha agradecido "un precioso gesto hacia nuestra patrona" por parte de los trabajadores y ha recordado que la jornada de la romería es una de las de mayor uso del transporte público en el municipio, con una previsión de cerca de un millón de personas en la calle. Pérez ha subrayado que las negociaciones del convenio, de ámbito regional, continúan abiertas, y ha emplazado a las partes a alcanzar un acuerdo.

San Esteban y el Palacio de Mardanís

La alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras de la gran plaza en superficie del yacimiento de San Esteban, que comenzarán antes de que termine el año. Se trata de un proyecto de 32 millones de euros que recuperará 10.000 metros cuadrados de un espacio en desuso desde 2011. A ello se suma la licitación del nuevo modelo de transporte público, a la que ya se han presentado dos empresas.

Pérez también ha detallado la segunda fase de recuperación del Palacio de Mardanís, dentro del proyecto de las Fortalezas del Rey Lobo, centrada en el patio de crucero. Los trabajos, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, permitirán recuperar hasta 11 torreones y 200 metros de muralla medieval, además de nuevos miradores y accesos adaptados.

Cien días de mandato

Preguntada por sus primeros meses al frente del Ayuntamiento tras tomar posesión el pasado 22 de mayo, la alcaldesa ha reconocido que el proceso ha sido "trepidante" y emocionalmente intenso, en un contexto marcado por la muerte del alcalde José Ballesta. Pérez, primera mujer en ocupar la alcaldía de Murcia, ha asegurado que su equipo ha optado por "acelerar la transformación de la ciudad" y continuar el proyecto que Ballesta "había enriquecido con todos los murcianos".

Jaume Plensa llega al Ayuntamiento

La entrevista ha concluido con la exposición "Materia Interior", del artista Jaume Plensa, que ya ha reunido a más de 110.000 visitantes entre el Centro de Arte Contemporáneo de la Cárcel Vieja y una nueva pieza cedida por un coleccionista privado que puede visitarse en el hall del Ayuntamiento hasta el 8 de diciembre. Pérez ha anunciado además que Murcia acogerá, entre el 13 y el 16 de enero, un congreso internacional dedicado a la figura del artista, con su presencia confirmada.