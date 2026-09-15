El triunfo de Talavante, la expectación levantada por Morante y la disposición de Manzanares analizada en la Segunda Tertulia de la Feria Taurina de Murcia

La segunda tertulia de la Feria Taurina de Murcia llenó totalmente el local situado en los bajos de la plaza de toros. El colaborador de esta casa, el matador de toros Manuel Cascales, fue uno de los toreros invitados en esta ocasión, junto a Pepe Soler y Alejandro Mora. Los tres, junto a los presentadores Francisco Ojados e Iñigo Crespo concluyeron que la corrida de toros de Juan Pedro Domecq, pese a lidiar cuatro toros manejables, no tuvo la excelencia que le exige a una ganadería de su prestigio. El carácter de Morante, uno de los toreros más esperados de la feria, la disposición de Manzanares y sobre todo, la magnífica actuación de Talavante, que salió a hombros con tres orejas, centraron el argumento de la tertulia, que tuvo el cierre musical con la actuación en directo de Antonio Micol y David Andreu.

Esta noche, al finalizar la corrida del día de la Romería, se celebrará la tercera tertulia de la feria en Musik, local situado en los bajos de la plaza de toros, con entrada libre.