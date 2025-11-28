Manuel Pardo, un murciano extraordinario tras la Ambulancia del Deseo

En Universo Maite -una idea de Confitería Maite para Onda Cero- cerramos la serie de noviembre dedicada a los 'murcianos extraordinarios' con una historia que toca de lleno la dignidad en el final de la vida. El protagonista es Manuel Pardo Ríos, enfermero y cofundador de la Fundación Ambulancia del Deseo en España, un proyecto que permite a personas con enfermedades avanzadas o con movilidad muy limitada cumplir un último deseo gracias a una ambulancia adaptada y un equipo de voluntarios.

A lo largo de la conversación, Manuel Pardo desgrana cómo nació la Ambulancia del Deseo en Holanda y cómo fue el camino para traerla a nuestro país desde la Región de Murcia. Explica de forma sencilla quién puede solicitar un deseo, cómo se organiza cada viaje, qué papel juegan los sanitarios y las familias, y cuáles son los límites médicos y logísticos que marcan lo que se puede o no se puede hacer.

En la entrevista escuchas ejemplos reales de deseos cumplidos -volver a ver el mar, asistir a una celebración familiar, despedirse del pueblo de la infancia- y el impacto que estos momentos tienen en los pacientes y en sus seres queridos. También abordamos la cara menos visible del proyecto: la entrega de los voluntarios, la financiación, el apoyo institucional y los retos de futuro para que esta iniciativa siga creciendo.

Un episodio para reflexionar sobre la humanización de la sanidad, sobre cómo queremos vivir… y también sobre cómo queremos despedirnos.

Guion: Julián Vigara

Idea: Juán Carlos Hernández (Confitería Maite)

Producción: Sol Rentero