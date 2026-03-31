El programa de cribado de cáncer colorrectal, una estrategia eficaz de prevención con la implicación de los farmacéuticos de la Región

El programa de cribado de cáncer colorrectal se consolida como una de las estrategias más eficaces del sistema sanitario gracias al compromiso, la capilaridad y la profesionalización de las farmacias comunitarias de la Región.

Así lo ha destacado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM), Paula Payá, durante la visita realizada este lunes al Centro de Salud de El Ranero, junto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Murcia, Eduardo González, en el marco de la campaña ‘Juega tu papel en la detección del cáncer de colon’.

“La farmacia comunitaria representa en Murcia un ejemplo a nivel nacional desempeñando un papel esencial y estratégico en este programa. Su cercanía, accesibilidad y la profesionalización del farmacéutico permiten garantizar no solo el acceso al cribado, sino la correcta comprensión del proceso por parte del paciente y su adecuada realización,”, ha subrayado la presidenta del COFRM.

En este sentido, la actuación del farmacéutico trasciende la mera dispensación, situándose como un agente sanitario clave en la prevención. Su intervención asegura que el paciente reciba una información rigurosa, que la preparación y toma de la muestra se realicen correctamente y que se cumplan los estándares de calidad del programa, contribuyendo de forma directa a la fiabilidad de los resultados.

Asimismo, la integración del registro de dispensación en el sistema Farmacolon, actualmente vinculado a la receta electrónica en el pilotaje de Floridablanca, refuerza la trazabilidad, la seguridad y el control del proceso, evidenciando el alto grado de profesionalización y digitalización de la farmacia comunitaria.

La detección precoz del cáncer colorrectal no solo mejora significativamente el pronóstico y las opciones terapéuticas, sino que también incrementa la eficiencia del sistema sanitario al evitar intervenciones más complejas en fases avanzadas. En este contexto, la farmacia comunitaria se consolida como un agente sanitario de proximidad con alta capacidad resolutiva, aportando valor tanto en la accesibilidad al programa como en la calidad técnica y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Los datos consolidados aportados por la Consejería de Salud señalan que en la Región de Murcia se realizaron más de 6.670 colonoscopias en 2024 dentro del programa de prevención de cáncer de colon y recto. Gracias a estas pruebas se detectaron 127 cánceres, de los que 102 estaban en estadio precoz, representando un 80%.