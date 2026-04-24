LEPAS llega a Murcia y Cartagena tras su debut europeo en Milán con nuevos concesionarios

La nueva marca automovilística LEPAS, perteneciente al grupo chino Chery, ha iniciado su desembarco en Europa con una presentación oficial en la Milan Design Week y ya tiene impacto directo en la Región de Murcia. La firma ha confirmado la apertura de concesionarios en Murcia y Cartagena a partir del próximo mes de mayo, marcando el inicio de su implantación comercial en España.

La llegada de LEPAS se materializará a través de Lepas Prochery, que abrirá sus instalaciones en ambas ciudades dentro del portfolio del Grupo Marmo, reforzando su posicionamiento en el mercado de la movilidad electrificada.

El estreno europeo de la marca tuvo lugar en Milan Design Week, donde presentó sus modelos L6 y L8 bajo el lema Here’s to Elegance, con el que define su propuesta basada en diseño, tecnología y experiencia de usuario.

Oferta de modelos electrificados

El LEPAS L6 se sitúa como un SUV de tamaño medio dentro del segmento C y estará disponible en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. Entre sus principales prestaciones destacan:

Hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada en su versión híbrida

450 kilómetros de autonomía en la versión eléctrica

Batería de 67 kWh

Carga rápida del 30% al 80% en unos 22 minutos

Este modelo se desarrolla sobre la plataforma inteligente LEX e incorpora sistemas avanzados de conectividad, asistencia a la conducción y seguridad adaptados a los estándares europeos.

Por su parte, el LEPAS L8 será el primer modelo en comercializarse en España. Se trata de un SUV híbrido enchufable considerado el buque insignia de la marca, con una potencia total de 279 CV gracias a un motor 1.5 turbo y transmisión DHT de alta eficiencia, además de una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros.

La gama se completará en una fase posterior con el LEPAS L4, ampliando la oferta de vehículos electrificados orientados a distintos perfiles de usuario.

Impacto en la Región de Murcia

La implantación de LEPAS en Murcia y Cartagena se produce en un contexto de crecimiento del mercado de vehículos electrificados en España. La apertura de estos concesionarios permitirá a los consumidores acceder a una nueva alternativa que combina diseño, eficiencia energética y tecnología avanzada.

Con este movimiento, la Región de Murcia se incorpora al mapa estratégico de expansión de la marca en Europa, consolidándose como un punto clave para la introducción de nuevas soluciones de movilidad sostenible.