Fallece José Fuertes, consejero delegado de ElPozo y figura clave del sector ganadero español

El consejero delegado de ElPozo Alimentación, José Fuertes, ha fallecido en la madrugada de este 18 de febrero a los 89 años, según ha comunicado oficialmente el Grupo Fuertes, que ha expresado su pesar por la pérdida de quien consideraba una figura esencial en la historia y desarrollo de la empresa.

Fuertes estuvo vinculado a la compañía desde su fundación en 1954, periodo en el que lideró su crecimiento y consolidación hasta convertirla en una referencia del sector alimentario español. Natural de Alhama de Murcia, estaba casado, tenía cinco hijos y nueve nietos, y era reconocido tanto a nivel regional como nacional por su influencia en la modernización del sector porcino a través de ElPozo y de Cefusa, firma ganadera integrada en el holding empresarial.

A lo largo de su trayectoria ocupó también responsabilidades institucionales y empresariales, entre ellas la vicepresidencia de Ibermutuamur, cargos en entidades financieras y funciones de asesoramiento y gestión dentro de distintas sociedades del grupo.

En el ámbito local, junto a sus hermanos Tomás y Juana, fue distinguido en 2015 como Hijo Predilecto de Alhama de Murcia, localidad con la que mantuvo siempre un estrecho vínculo personal y social.

La capilla ardiente quedará instalada en el Tanatorio de Alhama de Murcia y el funeral se celebrará mañana a las 11:00 horas en la Iglesia de San Lázaro.

El grupo empresarial ha trasladado públicamente sus condolencias a la familia y ha destacado de Fuertes su carácter cercano, su sencillez y su reputación de trabajador incansable, rasgos que marcaron una trayectoria decisiva en la evolución de una de las compañías líderes del sector alimentario en España.