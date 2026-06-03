Doña Leonor recibe las máximas distinciones de la Región de Murcia en una jornada institucional

La Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, ha protagonizado este miércoles una intensa jornada institucional en la Región de Murcia, en la que ha recibido las máximas distinciones del poder legislativo autonómico, del municipio de San Javier y del Gobierno regional, en reconocimiento a los lazos forjados durante su formación en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

La jornada arrancó en Cartagena, en el Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea Regional, donde la heredera al Corona -ataviada con el uniforme de diario de especial relevancia de alférez del Ejército del Aire- recibió de manos de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, la Medalla de Oro de la institución. A su llegada fue recibida por el presidente autonómico, Fernando López Miras; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,Sara Aagesen, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. En el Libro de Oro del Parlamento, Su Alteza Real expresó su gratitud por una distinción que, escribió, le "honra" y le "vincula para siempre" con los ciudadanos de la Región.

La comitiva se trasladó después a San Javier, municipio ribereño con el que la Princesa mantiene un vínculo especial desde su ingreso en la AGA el pasado 1 de septiembre. El alcalde, José Miguel Luengo, le entregó la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva. Durante el acto, Doña Leonorportó el bastón de mando municipal que ya utilizó su padre, el actual Rey Felipe VI, al recibir idénticas distinciones el 8 de julio de 1988. "San Javier siempre formará parte de mi vida y de mis recuerdos más felices", escribió la Heredera en el Libro de Oro del Consistorio, ante las más de doscientas personas congregadas frente al edificio municipal.

La jornada concluyó en la ciudad de Murcia, en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, donde el presidente López Miras le impuso la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción de la Comunidad. En la antigua iglesia de San Esteban, ante doscientos representantes de distintos ámbitos sociales, económicos, culturales e institucionales, el jefe del Ejecutivo subrayó que la Princesa ha culminado en San Javier "una etapa decisiva de formación humana, militar y personal", y le trasladó que "quien comparte la vida de la Región de Murcia pasa a formar parte de ella para siempre. Ésta será siempre vuestra casa".

La visita se produce un día después de que Doña Leonor se convirtiera en el primer miembro de la Familia Real en saltar en paracaídas, tras concluir el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Fernández Parada, en la Base Aérea de Alcantarilla.