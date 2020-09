Educación no pondrá en cuarentena a los contactos estrechos de positivos si llevaban la mascarilla de forma adecuada

Toni García, maestro del colegio Joaquín Carrión de San Javier, ha dicho que la consejería de Educación está dando por hecho que todas las familias son responsables, que todos los alumnos hacen un uso correcto de la mascarilla y que la mascarilla que llevan es la adecuada "todos sabemos que hay personas que están usando mascarillas para cuatro horas durante cuatro meses".

Cartelería Consejería Educación / Onda Cero

Tony García considera que la consejería de Educación solo pretende "guardarse las espaldas" y, sobre todo, "no cerrar los centros educativos". "Contacto directo sí, pero si llevaban bien puesta la mascarilla no pasa nada y eso no es serio" dice Toni García.

Contrastan las estrictas medidas de seguridad en el ámbito sanitario con la relajación de las medidas en educación. "Cómo pueden asegurar que el niño no se ha quitado la mascarilla ni un solo segundo" se pregunta Toni García.

Los maestros y profesores también se quejan de la ausencia de un protocolo que coordine a los centros de salud con los centros educativos de manera que los centros de salud informen de los positivos al correspondiente centro educativo para que adopte medidas.

"Los centros de salud dicen que no puede comunicar esos datos por un tema de protección de datos y, por tanto, quedamos a expensas de la responsabilidad de las familias que quieran comunicar o no que su hijo o hija es positivo".

"Al parecer no es un problema exclusivo de la región de Murcia sino que está ocurriendo en otras comunidades y es que Sanidad no comunica a educación y así se puede descontrolar todo" advierte Toni García.

Según el protocolo de actuación ante la aparición de casos covid-19 en centros educativos de la región elaborado por la Consejería de Educación, bastará con una declaración responsable de las familias sobre el cumplimiento del aislamiento/cuarentena y sobre la valoración clínica del alumno y de sus hermanos en el caso de la aparición de síntomas compatibles con el coronavirus.

Maestros y profesores consultados por Onda Cero consideran que "no es serio" que baste con una declaración responsable de las familias. "Es necesario que exista un protocolo que coordine a sanidad con educación para que sean los médicos los que certifiquen al centro educativo que el alumno o alumna puede asistir a clase tras haber sido valorado por un médico del servicio de salud" reclaman.