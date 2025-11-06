JJ Benítez: «Los militares nos están engañando sobre el fenómeno OVNI desde hace 80 años»

El veterano periodista e investigador JJ Benítez regresó a los micrófonos de Onda Cero para hablar con Antonio Rentero en Más de Uno Murcia de su última obra, Están aquí (Planeta), un volumen de casi mil páginas que recopila más de doscientos expedientes oficiales y cientos de testimonios sobre fenómenos aéreos no identificados.

Durante la conversación, Benítez aseguró que «los militares de todo el mundo investigan estos casos desde el final de la Segunda Guerra Mundial» y que, en estos casi ochenta años, «se han recogido millones de informes». El autor de Caballo de Troya sostiene que la ocultación de información responde a un motivo claro: «No pueden reconocer la existencia de astronaves no humanas porque su tecnología nos lleva miles de años de ventaja».

En la entrevista, el escritor explicó que su método de trabajo no ha variado desde su célebre Materia reservada (1993): «Hablar con los testigos, con las cúpulas militares -siempre off the record- y consultar todo lo que sea posible en archivos secretos».

Benítez fue más allá al afirmar que «los verdaderos conocedores del fenómeno son los militares, no los gobiernos», y que en sus archivos personales conserva «más de mil casos distintos de tripulantes». Según su análisis, las diferencias físicas entre ellos «desde seres de un metro hasta otros de cuatro» apuntan a «múltiples civilizaciones de orígenes distintos».

El autor subrayó que el fenómeno no es nuevo: «Existen registros en civilizaciones anteriores que ya reflejaban estas presencias». Sin embargo, lamentó que la estrategia oficial siga siendo la misma, «desinformar y desacreditar. Cuando la presión pública aumenta, crean cortinas de humo con falsos casos o autopsias».

JJ Benítez sostiene que estas presuntas visitas obedecen a una regla cósmica de no interferencia, «no se puede alterar el ritmo evolutivo de un planeta inferior». Una idea que, como recordó Antonio Rentero, coincide con los códigos de la ciencia ficción más célebre, como Star Trek.

Antes de despedirse, JJ Benítez dejó una reflexión que resume su investigación y su convicción: «Nos están engañando desde hace 80 años. Lo saben, pero no lo cuentan».