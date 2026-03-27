Rafael Fuertes, director general de ELPOZO Alimentación, elegido Best CEO en los Best!N Food 2026

Rafael Fuertes, director general de ELPOZO Alimentación, ha sido distinguido como Best CEO en los Best!N Food 2026, en el marco de los BEST Awards, unos galardones de referencia en la industria alimentaria en España. La entrega del premio tuvo lugar en Barcelona, durante la gala celebrada en el Hyatt Regency Barcelona Tower.

El reconocimiento pone en valor el liderazgo de Fuertes al frente de la compañía, donde ha impulsado una estrategia que combina visión empresarial, innovación y cercanía con el consumidor. La organización de los premios destaca su capacidad para entender la evolución del mercado y convertir esos cambios en oportunidades de crecimiento para una marca ya consolidada en el sector alimentario.

Bajo su dirección, ELPOZO ha reforzado su posicionamiento con una comunicación más próxima y relevante, apoyada en colaboraciones con figuras muy vinculadas a la Región de Murcia, como el tenista Carlos Alcaraz -en la nota aparece citado como Rafael Alcaraz-, el piloto Fermín Aldeguer o el grupo musical Viva Suecia, además de distintos patrocinios deportivos y culturales.

El comité de Best!NFood ha subrayado especialmente su papel en la construcción de marca más allá del producto, así como su capacidad para desarrollar estrategias con impacto real en el consumidor. No se premia solo una trayectoria de gestión, sino también una manera de entender el marketing como motor de crecimiento y de conexión con la sociedad.

A este reconocimiento se suma otro dato de peso. ELPOZO ha sido elegida por décimo año consecutivo como la marca más escogida por las familias en España, según el ranking Brand Footprint de Kantar Worldpanel. Según esa referencia, el 72 por ciento de los hogares españoles tiene algún producto de la compañía en su despensa o en su nevera.