Atalayas impulsa Una flor, una sonrisa, la acción solidaria que llevará la Navidad a la Residencia de Ancianos Hermanitas de los Pobres

El Centro Comercial Atalayas ha puesto en marcha la iniciativa solidaria 'Una flor, una sonrisa', una acción navideña que invita a los murcianos a compartir un gesto de cercanía con los mayores del Residencia de Ancianos Hermanitas de los Pobres. Hasta el 12 de diciembre, los murcianos pueden donar flores de Pascua en la cesta instalada en la plaza principal del centro, un símbolo navideño que se transformará en compañía, afecto y color para quienes viven en la residencia.

El Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres atiende a personas mayores con pocos recursos, muchas de ellas sin apoyo familiar o en situaciones de fragilidad social. Su financiación se sostiene gracias a la solidaridad ciudadana, donaciones de empresas, aportaciones puntuales y el trabajo incansable de la congregación, que mantiene un modelo asistencial basado en la dignidad, la atención cercana y el acompañamiento permanente.

La entrega de las flores se celebrará el jueves 12 de diciembre en un acto especialmente emotivo. Un coro infantil acompañará la visita con villancicos y un rato de conversación con los mayores, creando un ambiente cálido en el que la Navidad se compartirá de forma sencilla y auténtica.

Ese mismo día, 'Más de uno Murcia', el programa que dirige y presenta Julián Vigara en Onda Cero, se emitirá en directo desde la residencia. Los verdaderos protagonistas serán los usuarios que contarán sus historias, vivencias y recuerdos, acercando a toda la audiencia una mirada humana y necesaria sobre la realidad de quienes custodian la memoria de la ciudad.

La jornada concluirá con la entrega de todas las flores de Pascua recogidas en Atalayas, un gesto que pretende convertir la solidaridad en compañía real. La iniciativa vuelve a recordar que un pequeño acto 'Una flor, una sonrisa' puede iluminar el día de quienes más lo necesitan, reforzando el compromiso social de Atalayas y el valor de sumar en torno a los mayores.