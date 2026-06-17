Mimma Gallery refuerza su apuesta por la Región de Murcia con una nueva tienda en Cartagena

Mimma Gallery consolida su presencia en la Región de Murcia. La firma especializada en sofás, descanso y decoración para el hogar abrirá el próximo 20 de junio un nuevo establecimiento en Cartagena, ubicado en el Parque Comercial Mediterráneo, dentro del Polígono Industrial Cabezo Beaza. Se trata de su segundo punto de venta en territorio murciano en menos de un año, tras el ya existente en Pinatar Park.

La nueva tienda cuenta con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados, concebida (según la marca) para ofrecer una experiencia de compra «inspiradora y personalizada» en torno a las tendencias en confort, diseño y decoración. La apertura se enmarca en el plan de expansión nacional de la enseña, que mantiene una clara orientación hacia el arco mediterráneo y el sureste español.

Antes de la inauguración oficial, Cartagena vivirá una acción de calle entre el 12 y el 19 de junio. El denominado «Mimma Móvil» recorrerá los alrededores de la ciudad con una ruleta de premios que repartirá cheques descuento de 200 y 500 euros, además de otros obsequios de la marca como toallas de playa, neveras portátiles y un regalo sorpresa.

En el plano del producto, la nueva exposición incorporará las últimas referencias de la Nature Collection, una línea centrada en materiales naturales, acabados orgánicos y diseños atemporales. La inauguración servirá además para presentar en primicia varios modelos: Petra, una reinterpretación contemporánea del modelo Fresh; Mare, compuesto por sofá lineal y pouf en lino natural; y las nuevas propuestas Numa, Palazzo y Nerone.

Con esta apertura, Mimma Gallery (que nació hace más de 45 años como negocio familiar) eleva a 29 el número de tiendas distribuidas por toda España y suma un nuevo punto en la costa cartagenera, reforzando así su implantación en el Mediterráneo.