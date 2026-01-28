Archena será sede de la XIX Asamblea Nacional de la sección de Villas Termales

Archena refuerza su posición como uno de los principales destinos de turismo de salud y bienestar de España tras los anuncios realizados en la última edición de FITUR. El municipio será sede en noviembre de la Asamblea Nacional de Villas Termales, un encuentro clave para el futuro del termalismo en el país, y además ha visto reconocido su plan de turismo accesible, incluido en la guía de buenas prácticas FITUR 4all.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández en una entrevista a Onda Cero, quien ha subrayado que acoger esta asamblea nacional "supone un reconocimiento al trabajo que Archena viene realizando desde hace años en favor del termalismo, en colaboración con el sector privado y el conjunto del municipio". La regidora ha recordado que el balneario local ha sido distinguido durante tres años consecutivos como el mejor de España y que el sector atraviesa "un momento histórico" tanto a nivel turístico como empresarial.

La cita de noviembre de 2026 reunirá en Archena a representantes de municipios termales de toda España y servirá para analizar los retos presentes y futuros del sector. "Es un desafío ilusionante y una oportunidad para debatir sobre el rumbo del termalismo a nivel nacional", ha señalado Fernández.

Los datos presentados en FITUR avalan este buen momento. Archena registra una ocupación hotelera media superior al 86 %, con fines de semana que rozan el lleno durante todo el año, lo que ha permitido reducir la estacionalidad turística. En 2025, la ciudad recibió cerca de 200.000 visitantes, cifras que han tenido un impacto directo en el empleo local, con una tasa de paro en mínimos históricos, en torno al 7 %.

Uno de los pilares de este crecimiento es el Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con 3,2 millones de euros y financiado por la UE Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre los proyectos más destacados figura "Archena Río", una iniciativa para poner en valor el entorno del río Segura mediante la recuperación medioambiental del paseo ribereño, nuevas zonas de ocio y baño, y la consolidación de Archena Playa como atractivo turístico.

El plan incluye también actuaciones orientadas al turismo deportivo, como la creación de pistas de atletismo junto al río y un parque profesional de calistenia, con el objetivo de atraer competiciones de ámbito nacional e internacional. Según la alcaldesa, el turismo deportivo ya ha crecido un 25,95 % en el municipio. A estas iniciativas se suma un proyecto histórico: la construcción de una pasarela peatonal que unirá el casco urbano de La Algaida con el centro de Archena, mejorando la conectividad y reforzando la cohesión urbana.

Con estos proyectos y reconocimientos, Archena avanza en un modelo turístico basado en la salud, la accesibilidad, la sostenibilidad y la diversificación de su oferta, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos del interior de la Región de Murcia.