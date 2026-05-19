Aarón Izquierdo lleva a Blanca 'Pájaros en la cabeza', una exposición donde el pensamiento echa a volar

Tener «pájaros en la cabeza» deja de ser un reproche para convertirse en una declaración artística. Es la apuesta de Aarón Izquierdo en su nueva exposición, que desde el 22 de mayo y hasta el 21 de junio puede visitarse en la Sala de Exposiciones Villa de Blanca, dentro del Plan de Espacios Expositivos -Plan EXE- del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia.

La muestra, comisariada por Annie Chiclano, propone un recorrido inmersivo articulado en cuatro estaciones -El Nido, El Canto, El Vuelo y La Migración- que evocan las distintas fases del pensamiento creativo. En sus obras, las aves dejan de ser un motivo pictórico para funcionar como «pensamientos con alas»: cuervos que custodian el tránsito en 'Nevermore', búhos y lechuzas que vigilan en 'Vigías entre lo visible y lo invisible', águilas que reivindican la verticalidad o flamencos que afirman la diferencia.

En clave técnica, el artista combina acrílico, gesso, yute, pan de oro y pan de bronce sobre lienzo, en piezas mayoritariamente circulares que dialogan con textos poéticos firmados por Guirao. La exposición incorpora también recursos sonoros y espaciales para reforzar esa atmósfera envolvente que invita a la introspección.

En esta entrevista en Más de uno Murcia, el artista repasa el origen del proyecto, su lenguaje próximo al pop surrealista y a la herencia de Magritte oMax Ernst, el papel del oro en su pintura y lo que supone para un creador de la Región exponer dentro del Plan EXE, que este año reúne casi medio centenar de muestras en municipios de toda la Comunidad.

Datos de la exposición