Zenet: «He pintado la portada del disco y he hecho a mano el fanzine que lo acompaña»

El cantante, compositor, actor y artista plástico Antonio Manuel Mellado Escalona, conocido artísticamente como Zenet, ha pasado este jueves por Más de uno Murcia, en Onda Cero, para presentar el concierto que ofrecerá el viernes, 15 de mayo, a las 20:00 horas en el Teatro Circo de Murcia. La cita, enmarcada en el ciclo 1001 Músicas CaixaBank, servirá al artista malagueño para mostrar en directo su nuevo trabajo discográfico, Las manos y la voz, editado por BMG a finales de 2025.

En conversación con Julián Vigara y el crítico musical Miguel Tébar, el propio artista ha querido aclarar de entrada el título del álbum, frente a las versiones erróneas que circulan en la red: «Mi disco se llama Las manos y la voz, que no es lo mismo, aunque es parecido, que 'La voz y las manos'. Una cosa, cada uno en su sitio». Y ha confirmado también el escenario de la actuación, «sí, vamos al Teatro Circo, no al Romea. Me gustan los dos, pero en todo caso ya ha quedado claro».

Un disco artesanal frente al «autotune» y la inteligencia artificial

Las manos y la voz es el séptimo álbum de estudio de Zenet -doce canciones en formato CD y nueve en vinilo- e incluye boleros, tangos, bossa nova, jazz, chanson y folk. Un trabajo que el artista define como un ejercicio de «retrofilia», es decir, de «amor por lo antiguo»: «Teníamos muchas imágenes parecidas al desván de la casa cuando subes hacia arriba y destapas un montón de cosas viejas, como el tocadiscos del abuelo o la radio antigua. Y sabía un poco a todo eso», ha explicado al periodista musical Miguel Tébar.

Las claves del nuevo disco, según ha desgranado el propio cantante:

Guitarra y voz como columna vertebral : todo el álbum se sostiene en cuerda y voz, salvo dos canciones al piano interpretadas con el cubano Pepe Rivero.

: todo el álbum se sostiene en cuerda y voz, salvo dos canciones al piano interpretadas con el cubano Pepe Rivero. Cinco guitarristas distintos : entre ellos Daniel Casares, Dayan Abad, Twanguero, Arturo Lledó, además de Julián Olivares y Raúl Kio Kio, que le acompañarán en la gira.

: entre ellos Daniel Casares, Dayan Abad, Twanguero, Arturo Lledó, además de Julián Olivares y Raúl Kio Kio, que le acompañarán en la gira. Un método de trabajo casa por casa: Zenet relata que se desplazó al domicilio de cada guitarrista para grabar. «Me fui a Fuengirola, a casa de Daniel Casares, y le dije: 'Hasta que no hagamos el fado no me voy de aquí'. Y me contestó: 'Pues mi mujer ha hecho potaje, así que tenemos para rato'».

Zenet relata que se desplazó al domicilio de cada guitarrista para grabar. «Me fui a Fuengirola, a casa de Daniel Casares, y le dije: 'Hasta que no hagamos el fado no me voy de aquí'. Y me contestó: 'Pues mi mujer ha hecho potaje, así que tenemos para rato'». Arreglos a cargo de Aarón Pozón y colaboraciones poéticas con autores como Juan Lumora o Magdalena la Sala.

y colaboraciones poéticas con autores como Juan Lumora o Magdalena la Sala. Una portada pintada por el propio artista, una marina, paisaje recurrente en su obra plástica.

una marina, paisaje recurrente en su obra plástica. Un fanzine de 24 páginas elaborado a mano por Zenet -con recortes, collages y fotografías-, que acompaña la primera edición física y que el artista firma personalmente tras los conciertos en el puesto de merchandising.

Homenaje implícito a José Taboada

Una de las claves emocionales del álbum es la presencia, no buscada pero inevitable, de su antiguo guitarrista y compañero musical José Taboada, fallecido en 2023.

«Yo no me lo planteé como un homenaje, pero no puedo evitar darme cuenta de que el disco prácticamente es todo guitarra y voz. La figura de José Taboada estaba en el aire todo el tiempo», ha confesado el artista, que ha agradecido a su nueva discográfica, BMG, el haberle concedido «un año fuera de los escenarios» para dar forma al trabajo.

Comparación con «Los mares de China»

Preguntado por las similitudes entre este nuevo álbum y su debut de 2008, Los mares de China, Zenet ha señalado que ambos comparten una vuelta a «la esencia de la canción, a la cuerda y a la voz», así como un cambio de ciclo vital en su trayectoria. Conviene recordar que aquel primer disco le valió la nominación al Premio Goya a la Mejor Canción Original por «Entre tu balcón y mi ventana», además de varios Premios MIN a lo largo de su carrera y el Premio Internacional Cubadisco por «La Guapería», en 2019.

El artista total: cantante, pintor, actor y «agricultor»

La entrevista ha dejado además una imagen muy particular del momento personal del artista, que ha atendido a Más de uno Murcia desde su domicilio madrileño en plenas labores de jardinería, «estoy fumigando mi albaricoque, que tiene pulgón», ha bromeado al inicio de la conversación.

Zenet ha explicado cómo compagina sus muchos oficios -cantante, compositor, actor, artista plástico, docente y terapeuta-: «Los días son muy largos y cada cosa tiene su momento. Tengo un jardincito con frutales, perales, manzanos, un albaricoque y algunos bonsáis. Trabajar con ellos es como meditar. La pintura, en cambio, la abordo de noche, porque nadie molesta, la casa está en silencio y es una actividad maravillosa para la soledad».

Datos del concierto

Artista: Zenet

Gira: Las manos y la voz

Lugar: Teatro Circo - Murcia

Fecha: viernes 15 de mayo de 2026

Hora: 20:00 horas

Entradas: a la venta en Ticketmaster