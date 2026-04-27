Murcia se convierte en capital musical con el Warm Up 2026 y la expansión cultural de Somos Murcia

Murcia vuelve a situarse en el circuito nacional de la música en directo con una edición de récord del Warm Up Estrella de Levante 2026. La cita, que alcanza su octava edición, lo hace con la mayor cifra de abonos vendidos de su historia, según ha confirmado su director, José Manuel Piñero, en una entrevista con el periodista musical Miguel Tébar y Julián Vigara.

El dato, consolida un modelo que ha pasado de emergente a estructural dentro del calendario de festivales en España. «El festival está totalmente instaurado», resume Piñero, que apunta a una de las claves del éxito «la comunión entre música y público».

Una ciudad convertida en escenario: el salto de Somos Murci

La principal novedad de esta edición es Somos Murcia, un programa que trasciende el formato clásico de recinto cerrado para desplegar actividad cultural durante toda la semana.

La estrategia responde a un doble objetivo:

Extender el impacto económico más allá de los días centrales

Integrar el festival en la vida cotidiana de la ciudad

Barrios, salas y espacios públicos se incorporan así a una programación que convierte Murcia en un ecosistema cultural abierto, con la música como eje vertebrador.

Cantera local: "la música está en el ADN de Murcia"

El Warm Up mantiene su apuesta por el talento de proximidad. En esta edición, la banda Perdón ha sido la ganadora del certamen Región de Murcia Suena.

Piñero reconoce que la selección no es sencilla:

«Programar bandas murcianas es complicado por el nivel que hay».

Una afirmación que refuerza la idea de Murcia como territorio fértil en creación musical, más allá del foco puntual del festival.

Un cartel coral: criterio artístico frente a tendencia

La construcción del cartel responde a un trabajo de equipo. El director subraya que el booking recae en un grupo de tres profesionales, con una línea definida: equilibrio entre propuestas emergentes, nombres consolidados y apuestas diferenciales.

Entre los artistas destacados:

Guitarricadelafuente

Rusowski

Repión

Soulwax, con un directo «real, no de maquinitas»

Amore

Biznaga

Midnight Generation

Akrila

Una programación que, según la dirección, busca «ofrecer algo distinto a lo habitual en la geografía española».

Inflación de cachés: el sector ante una posible burbuja

La entrevista deja también una reflexión de fondo sobre el modelo de festivales. Piñero advierte de una tensión creciente en los cachés artísticos, con algunos eventos operando por encima de sus posibilidades.

«Se está generando un ecosistema irreal», afirma.

El director pone como ejemplo la escalada de precios en artistas como Sangijuelas del Guadiana o Carlos Ares, tras su paso por grandes escenarios.

Frente a esa dinámica, plantea una reflexión estratégica:

«No todo es el dinero; también importa dónde tocas y qué significa eso para tu carrera».

Producción internacional y gestión de imprevistos

El Warm Up refuerza su dimensión técnica con actuaciones como la de Fatboy Slim, que llegará con la misma producción desplegada en Coachella, uno de los referentes globales del sector.

En paralelo, la organización ha tenido que reaccionar ante contratiempos. La cancelación, por segunda vez en Murcia, de The Kooks obligó a una reconfiguración urgente del cartel.

La solución: incorporar a James en un margen de apenas dos semanas.

«Fue un proceso titánico», admite Piñero, evidenciando la complejidad logística que implica un evento de estas dimensiones.

Cuenta atrás: un modelo que trasciende el recinto

Con el montaje ya en marcha y la programación de Somos Murcia activándose en paralelo, la ciudad entra en fase festival.

El Warm Up 2026 se presenta así como algo más que una sucesión de conciertos:

Refuerza la marca cultural de Murcia

Activa sectores clave como la hostelería y el turismo

Consolida un modelo híbrido entre festival y ciudad

HORARIOS WARM UP ESTRELLA DE LEVANTE 2026

VIERNES 1 DE MAYO

Apertura de puertas - 17:30h

Escenario Estrella de Levante

19:15 - 20:15 | Ginebras

21:25 - 22:40 | Guitarricadelafuente

00:00 - 01:10 | James

02:25 - 03:25 | Soulwax

Escenario ElPozo King Upp

18:10 - 19:10 | Veintiuno

20:20 - 21:20 | Sanguijuelas del Guadiana

22:50 - 23:50 | León Benavente

01:20 - 02:20 | Ultraligera

03:30 - 04:30 | Ladilla Rusa

Escenario Ballantine’s

17:45 - 18:30 | Perdón

19:35 - 20:35 | Amore

21:25 - 22:25 | Biznaga

23:10 - 00:10 | Midnight Generation

00:55 - 01:55 | Akriila

02:40 - 03:40 | VVV [Trippin’you]

04:30 - 06:00 | Neoverbeneo

Escenario ESC

18:00 - 19:00 | Blackpanda (Live)

19:00 - 20:30 | REM DJs

20:30 - 21:30 | 1111 (Live)

21:30 - 23:00 | Juguete

23:00 - 00:30 | Drea

00:30 - 02:00 | Riria

02:00 - 03:30 | Ruptura

03:30 - 04:30 | Panasoma

04:30 - 06:00 | Bclip

SÁBADO 2 DE MAYO

Apertura de puertas - 17:30h

Escenario Estrella de Levante

19:15 - 20:15 | La La Love You

21:30 - 22:40 | Bloc Party

00:00 - 01:15 | Lori Meyers

02:30 - 04:30 | Fatboy Slim

Escenario ElPozo King Upp

18:10 - 19:10 | Repion

20:20 - 21:20 | Carlos Ares

22:50 - 23:55 | Ojete Calor

01:20 - 02:20 | Rusowsky

Escenario Ballantine’s

17:45 - 18:30 | Firmado, Carlota

19:35 - 20:35 | Las Petunias

21:25 - 22:25 | La Paloma

23:10 - 00:10 | Deadletter

00:55 - 01:55 | Viva Belgrado

02:40 - 03:40 | Karavana

04:30 - 06:00 | Flash Stereo Club DJs

Escenario ESC

18:00 - 19:00 | Hadren (Live)

19:00 - 20:30 | Patataonstereo

20:30 - 21:30 | Fades (Live)

21:30 - 22:30 | Meritxell de Soto

22:30 - 00:00 | Flaca

00:00 - 01:30 | Pogo DJs

01:30 - 03:00 | Piem

03:00 - 04:30 | Fucknormal

04:30 - 06:00 | Cora Novoa