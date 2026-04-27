Murcia se convierte en capital musical con el Warm Up 2026 y la expansión cultural de Somos Murcia

Murcia vuelve a situarse en el circuito nacional de la música en directo con una edición de récord del Warm Up Estrella de Levante 2026. La cita, que alcanza su octava edición, lo hace con la mayor cifra de abonos vendidos de su historia, según ha confirmado su director, José Manuel Piñero, en una entrevista con el periodista musical Miguel Tébar y Julián Vigara.
El dato, consolida un modelo que ha pasado de emergente a estructural dentro del calendario de festivales en España. «El festival está totalmente instaurado», resume Piñero, que apunta a una de las claves del éxito «la comunión entre música y público».
Una ciudad convertida en escenario: el salto de Somos Murci
La principal novedad de esta edición es Somos Murcia, un programa que trasciende el formato clásico de recinto cerrado para desplegar actividad cultural durante toda la semana.
La estrategia responde a un doble objetivo:
- Extender el impacto económico más allá de los días centrales
- Integrar el festival en la vida cotidiana de la ciudad
Barrios, salas y espacios públicos se incorporan así a una programación que convierte Murcia en un ecosistema cultural abierto, con la música como eje vertebrador.
Cantera local: "la música está en el ADN de Murcia"
El Warm Up mantiene su apuesta por el talento de proximidad. En esta edición, la banda Perdón ha sido la ganadora del certamen Región de Murcia Suena.
Piñero reconoce que la selección no es sencilla:
- «Programar bandas murcianas es complicado por el nivel que hay».
Una afirmación que refuerza la idea de Murcia como territorio fértil en creación musical, más allá del foco puntual del festival.
Un cartel coral: criterio artístico frente a tendencia
La construcción del cartel responde a un trabajo de equipo. El director subraya que el booking recae en un grupo de tres profesionales, con una línea definida: equilibrio entre propuestas emergentes, nombres consolidados y apuestas diferenciales.
Entre los artistas destacados:
- Guitarricadelafuente
- Rusowski
- Repión
- Soulwax, con un directo «real, no de maquinitas»
- Amore
- Biznaga
- Midnight Generation
- Akrila
Una programación que, según la dirección, busca «ofrecer algo distinto a lo habitual en la geografía española».
Inflación de cachés: el sector ante una posible burbuja
La entrevista deja también una reflexión de fondo sobre el modelo de festivales. Piñero advierte de una tensión creciente en los cachés artísticos, con algunos eventos operando por encima de sus posibilidades.
- «Se está generando un ecosistema irreal», afirma.
El director pone como ejemplo la escalada de precios en artistas como Sangijuelas del Guadiana o Carlos Ares, tras su paso por grandes escenarios.
Frente a esa dinámica, plantea una reflexión estratégica:
- «No todo es el dinero; también importa dónde tocas y qué significa eso para tu carrera».
Producción internacional y gestión de imprevistos
El Warm Up refuerza su dimensión técnica con actuaciones como la de Fatboy Slim, que llegará con la misma producción desplegada en Coachella, uno de los referentes globales del sector.
En paralelo, la organización ha tenido que reaccionar ante contratiempos. La cancelación, por segunda vez en Murcia, de The Kooks obligó a una reconfiguración urgente del cartel.
La solución: incorporar a James en un margen de apenas dos semanas.
- «Fue un proceso titánico», admite Piñero, evidenciando la complejidad logística que implica un evento de estas dimensiones.
Cuenta atrás: un modelo que trasciende el recinto
Con el montaje ya en marcha y la programación de Somos Murcia activándose en paralelo, la ciudad entra en fase festival.
El Warm Up 2026 se presenta así como algo más que una sucesión de conciertos:
- Refuerza la marca cultural de Murcia
- Activa sectores clave como la hostelería y el turismo
- Consolida un modelo híbrido entre festival y ciudad
HORARIOS WARM UP ESTRELLA DE LEVANTE 2026
VIERNES 1 DE MAYO
Apertura de puertas - 17:30h
Escenario Estrella de Levante
19:15 - 20:15 | Ginebras
21:25 - 22:40 | Guitarricadelafuente
00:00 - 01:10 | James
02:25 - 03:25 | Soulwax
Escenario ElPozo King Upp
18:10 - 19:10 | Veintiuno
20:20 - 21:20 | Sanguijuelas del Guadiana
22:50 - 23:50 | León Benavente
01:20 - 02:20 | Ultraligera
03:30 - 04:30 | Ladilla Rusa
Escenario Ballantine’s
17:45 - 18:30 | Perdón
19:35 - 20:35 | Amore
21:25 - 22:25 | Biznaga
23:10 - 00:10 | Midnight Generation
00:55 - 01:55 | Akriila
02:40 - 03:40 | VVV [Trippin’you]
04:30 - 06:00 | Neoverbeneo
Escenario ESC
18:00 - 19:00 | Blackpanda (Live)
19:00 - 20:30 | REM DJs
20:30 - 21:30 | 1111 (Live)
21:30 - 23:00 | Juguete
23:00 - 00:30 | Drea
00:30 - 02:00 | Riria
02:00 - 03:30 | Ruptura
03:30 - 04:30 | Panasoma
04:30 - 06:00 | Bclip
SÁBADO 2 DE MAYO
Apertura de puertas - 17:30h
Escenario Estrella de Levante
19:15 - 20:15 | La La Love You
21:30 - 22:40 | Bloc Party
00:00 - 01:15 | Lori Meyers
02:30 - 04:30 | Fatboy Slim
Escenario ElPozo King Upp
18:10 - 19:10 | Repion
20:20 - 21:20 | Carlos Ares
22:50 - 23:55 | Ojete Calor
01:20 - 02:20 | Rusowsky
Escenario Ballantine’s
17:45 - 18:30 | Firmado, Carlota
19:35 - 20:35 | Las Petunias
21:25 - 22:25 | La Paloma
23:10 - 00:10 | Deadletter
00:55 - 01:55 | Viva Belgrado
02:40 - 03:40 | Karavana
04:30 - 06:00 | Flash Stereo Club DJs
Escenario ESC
18:00 - 19:00 | Hadren (Live)
19:00 - 20:30 | Patataonstereo
20:30 - 21:30 | Fades (Live)
21:30 - 22:30 | Meritxell de Soto
22:30 - 00:00 | Flaca
00:00 - 01:30 | Pogo DJs
01:30 - 03:00 | Piem
03:00 - 04:30 | Fucknormal
04:30 - 06:00 | Cora Novoa