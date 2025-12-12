San José se hace protagonista: 'Sponsus et Pater' en el Museo Salzillo

LEER MÁS Universo Maite desvela la evolución de la decoración navideña

El Museo Salzillo propone esta Navidad una mirada distinta a uno de los grandes personajes discretos del Evangelio: San José. Bajo el título 'Sponsus et Pater: imágenes de San José', la exposición -que puede visitarse hasta el 31 de enero de 2026- reúne 34 piezas de escultura y pintura procedentes de conventos de clausura y colecciones particulares, muchas de ellas difícilmente accesibles para el gran público.

En este podcast de Universo Maite, Julián Vigara charla con María Teresa Marín Torres, directora del Museo Salzillo, para recorrer la evolución de la iconografía 'josefina': desde el San José anciano y casi marginal del arte medieval hasta el padre joven, fuerte y afectuoso que el Barroco, la Contrarreforma y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús colocan en el centro de la escena familiar. Una transformación que artistas como El Greco, Alonso Cano, Pedro de Mena, Murillo, Luisa Roldán o el propio Francisco Salzillo supieron traducir en imágenes de enorme intensidad humana y espiritual.

Sponsus et Pater cierra la trilogía navideña que el Museo Salzillo ha dedicado en los últimos años a la Sagrada Familia -tras Puer Natus (el Niño Jesús) y De Maria Virgine (la Virgen María)- y propone al visitante una reflexión actual sobre la paternidad, el cuidado y la responsabilidad, a través de la belleza del arte sacro.

En este podcast de Universo Maite descubrirás:

Cómo y por qué cambió la imagen de San José a lo largo de los siglos.

Qué papel jugaron la Contrarreforma y Santa Teresa de Jesús en esa revalorización.

Las piezas más singulares de la exposición y su procedencia.

La aportación de Salzillo y de la gran escuela barroca española a la iconografía de San José.

Un recorrido sonoro y visual por una figura que, desde el silencio, sostiene buena parte del imaginario navideño.

Universo Maite, una idea en formato podcast de Confitería Maite

Idea. Juan Carlos Hernández

Guion y voz: Julián Vigara