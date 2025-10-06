El retrato de... Perfila a Miguel Zapata Sáez, “el Tío Lobo”: luces y sombras del magnate que marcó la Sierra Minera de La Unión-Cartagena

En esta ocasión desde el podcast de El retrato de..., miramos a Miguel Zapata Sáez, conocido como el Tío Lobo, uno de los nombres propios que cambiaron para siempre el paisaje económico y social de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Entre el auge del plomo y el zinc, su figura creció hasta convertirse en símbolo —y polémica— de una época de oportunidades, riesgos y profundos contrastes.

Con la ayuda de Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia, repasamos las claves que ayudan a entender por qué su nombre todavía resuena en la memoria colectiva: la transición de los oficios tradicionales a la gran empresa minera, las redes de poder de finales del XIX, la modernización acelerada… y la cara menos amable de ese progreso.

Sin destripar el guion, este retrato con matices: ¿visionario o patrón implacable?, ¿héroe local o producto de su tiempo? La conversación aporta contexto, deshace tópicos y pone el foco en lo importante: cómo se levanta una fortuna y qué huella deja en la Región de Murcia.

Qué encontrarás en el podcast:

Un contexto claro para situar al 'Tío Lobo' en la historia económica regional.

Las claves de su ascenso y de su influencia en la vida social y política del momento.

Guion: Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia

Locución: Susana Martínez Rodríguez

Producción y postproducción: Sol Rentero

Digita web: Julián Vigara